Simone Inzaghi verso l'Al Hilal: lo stipendio del tecnico in Arabia Saudita

Dopo quattro stagione Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter. Nonostante un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, quello che è ora l’ex tecnico dei nerazzurri ha previsto continuare la sua carriera in Arabia Saudita.

Inzaghi, infatti, sarà a breve il nuovo allenatore dell’Al Hilal che ha convinto il tecnico a lasciare l’Italia per la prima volta dall’inizio della carriera in panchina, partendo dalle giovanili della Lazio fino a raggiungere la prima squadra e il passaggio all’Inter in cui ha vinto sei trofei giocandosi anche due finali di Champions League in tre anni.

L’Al Hilal, una delle squadre la cui maggioranza è controllata dal fondo governativo saudita PIF, è una delle formazioni di punta della Saudi Pro League, e mette sul piatto un contratto faraonico per Inzaghi come si è visto con le numerose stelle portate dall’Europa fra cui c’è anche l’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Stipendio Inzaghi Arabia Saudita – Le cifre del contratto con l’Al Hilal

Ma quanto guadagnerà Inzaghi in Arabia Saudita? Il tecnico ex Inter a breve porrà la sua firma su un contratto biennale con l’Al Hilal da 26 milioni di euro netti a stagione, e non sono da escludere ricchi bonus previsti dal contratto. Si tratta del secondo allenatore italiano che lascia Milano e vola in Arabia Saudita. Infatti pochi mesi fa Stefano Pioli, dopo aver conquistato uno scudetto con il Milan e aver lasciato i rossoneri la scorsa estate, ha firmato per l’Al Nassr, ma la sua avventura in Medio Oriente è già vicina a concludersi.