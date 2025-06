Inzaghi verso l'Al Hilal: possibile incrocio con Juve e Inter al Mondiale per Club

Simone Inzaghi non sarà l’allenatore dell’Inter al prossimo Mondale per Club che prenderà il via negli Stati Uniti il prossimo 15 giugno. Ma il tecnico italiano è molto probabile che sarà uno dei grandi tecnici a prendere parte alla prima edizione del torneo voluto dalla FIFA di Gianni Infantino.

Infatti, nei prossimi giorni Inzaghi dovrebbe firmare il suo ricco contratto biennale con l’Al Hilal, unica formazione saudita presente al Mondiale per Club. E dando un occhio al tabellone della competizione, che ha visto la qualificazione dei Los Angeles FC come ultima partecipante, il tecnico ex Lazio potrebbe incrociare il suo cammino con le due formazioni italiane presenti alla manifestazione, la Juventus e proprio l’Inter.

Inzaghi all’Al Hilal: gli incroci del tabellone del Mondiale per Club

Infatti, l’Al Hilal è stata inserita nel girone H con Real Madrid, i messicani del Pachuca e gli austriaci del Salisburgo. Per il format del torneo ad accedere agli ottavi di finale saranno le prime due classificate di ogni raggruppamento. I gironi, in totale otto, sono i seguenti:

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica,.

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC.

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter .

. Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns.

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus .

. Girone H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salisburgo.

Il percorso di ogni qualificata alla fase a eliminazione diretta è già stato disegnato quando sono stati sorteggiati i gironi. Quindi sappiamo eventualmente il percorso che l’Al Hilal di Inzaghi potrebbe dover affrontare qualora passasse la fase a gironi.

Come si vede, il tabellone potrebbe incrociare il cammino dell’Al Hilal con entrambe le italiane. Qualora i sauditi si qualificassero al secondo posto nel girone H, scenario molto probabile vista la presenza del Real Madrid in quel raggruppamento, ecco che si aprirebbe una sfida possibile agli ottavi con la Juventus.

Infatti, se i bianconeri chiudessero il raggruppamento al primo posto il girone G, dove sulla carta sono i favoriti insieme al Manchester United, ecco che agli ottavi di finale ci sarebbe proprio Juventus-Al Hilal.

Ma ancora più interessante è il disegno che si potrebbe comporre ai quarti di finale. Infatti, qualora l’Inter, che nei prossimi giorni sarà chiamata a scegliere il suo prossimo allenatore, riuscisse a concludere il girone E al primo posto, eventualità molto probabile considerando le avversarie, e a riuscire a superare gli ottavi (il pericolo più grosso nel gruppo F è il Borussia Dortmund) ecco che andrebbe ad affrontare la vincente di Juventus-Al Hilal.

Da una parte ci sarebbe il primo derby di Italia della stagione, considerando che i quarti saranno dopo il 1° luglio, dall’altra ci sarebbe subito un incontro con il recente passato. Un’eventualità da considerarsi molto difficile, visto che l’Al Hilal non partecipa a competizione UEFA, ma che è resa paradossalmente molto probabile grazie al nuovo Mondiale per Club FIFA.