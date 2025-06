Ufficiale, Simone Inzaghi lascia l'Inter: va in Arabia Saudita

Simone Inzaghi dice addio all’Inter. Il tecnico italiano ha comunicato la sua scelta di lasciare i nerazzurri durante l’incontro in sede con la dirigenza al completo, fra cui il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio.

Inzaghi ha deciso di accettare così la ricchissima proposta arrivata dall‘Arabia Saudita da parte dell’Al Hilal che sarebbe pronto a un mercato faraonico per accogliere al meglio il tecnico che in nerazzurro ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Senza dimentica le due finali di Champions League raggiunte in tre anni, di cui una giocata sabato scorso.

Ora il club nerazzurro si metterà da subito alla ricerca di un nuovo allenatore, Cesc Fabregas e Cristian Chivu sembrano essere i candidati in cima alla lista in questo momento. Sarà una valutazione da fare in tempi abbastanza brevi, visto che Lautaro Martinez e compagni sono attesi dal Mondiale per Club che vedrà l’esordio dell’Inter nella notte fra il 17 e il 18 giugno.

L’Inter ha ufficializzato così l’addio di Inzaghi: «Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l’incontro avvenuto pochi minuti fa. La gestione di Inzaghi all’Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione».

«Sei trofei, uno scudetto, due coppa Italia e tre Supercoppa di serie A, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del club nerazzurro, dopo Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella».

«A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi», ha detto il Presidente Giuseppe Marotta, al termine dell’incontro.