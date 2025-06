La scelta del PSG: a bilancio 12,5 milioni in bitcoin

Le criptolvalute sono sempre più protagoniste del mondo economico che gira intorno al calcio. La dimostrazione arriva direttamente dal Paris Saint-Germain, fresco vincitore della sua prima Champions League, dal palco della Bitcoin Conference.

Come riporta l’edizione odierna del Il Sole 24 Ore, nel corso dell’evento tenutosi a Las Vegas, il club parigino, attraverso le parole di Par Helgosson, a capo della divisione tecnologica e di venture capital del club PSG Labs, ha ufficializzato di detenere Bitcoin nel proprio bilancio.

«Abbiamo iniziato a convertire parte delle nostre riserve nel 2024 – ha raccontato Helgosson –. Continuiamo a mantenerle e pensiamo che Bitcoin abbia un ruolo nel nostro bilancio a lungo termine». Secondo diverse fonti, la posizione ammonta a circa 120 BTC, per un valore di mercato attuale intorno ai 12,5 milioni di dollari.

È bene sottolineare come il PSG non usi Bitcoin per coprire buchi o speculare. Li inserisce nei conti per ciò che rappresentano: un linguaggio condiviso con l’80% della sua fanbase, che ha meno di 34 anni. Una generazione digitale che non riconosce il dollaro come unico riferimento economico del mondo moderno.