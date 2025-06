Biglietti Roland Garros: ecco come assistere agli Open di Francia

La caccia ai biglietti Roland Garros è iniziata. Il Roland Garros 2025 è infatti ai nastri di partenza: il via ufficiale è fissato per domenica 25 maggio, giorno in cui inizierà il tabellone principale del secondo Slam della stagione.

Riflettori puntati su Jannik Sinner, numero 1 del mondo esattamente da un anno con l’avvio degli Open di Parigi, che ha fatto il suo ritorno in campo agli Internazionali BNL d’Italia 2025 dopo una sospensione di tre mesi da parte della WADA.

Sinner tra i protagonisti dello Slam a Parigi

Nonostante lo stop forzato, l’altoatesino ha mostrato subito di essere ancora il riferimento del circuito, spingendosi fino alla finale del Foro Italico, dove è si è dovuto arrendere a un Carlos Alcaraz in forma strepitosa.Dall’altra parte, Alcaraz, attuale campione in carica del Roland Garros, vuole confermare il suo dominio sulla terra rossa, dopo una stagione in crescendo.

Nel tabellone femminile, l’Italia si affida all’entusiasmo e alla forma straordinaria di Jasmine Paolini, fresca vincitrice agli Internazionali di Roma sia in singolare che in doppio. Il Roland Garros può essere per lei la consacrazione definitiva tra le grandi del tennis mondiale.