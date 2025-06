Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Ternana Pescara in streaming gratis.

La posta in palio è altissima e l’ultimo biglietto per la promozione in Serie B se lo giocano due squadre che, nel recente passato sono già state grandi protagoniste del campionato cadetto, prima di scivolare in Serie C. Ora, però, per Ternana e Pescara, l’opportunità di tornare: entrambe provenienti dal Girone B, infatti, saranno umbri e abruzzesi a disputare la finale dei playoff che, tra lunedì 2 e sabato 7 giugno sceglierà l’ultima reginetta del ballo.

Partendo dalla seconda posizione termine della stagione regolare i rossoverdi di Liverani hanno eliminato in semifinale il Vicenza (3-1 al Libero Liberati di Terni) mentre ai biancazzurri, allenati da Silvio Baldini, è bastato un pari interno, 1-1, per blindare la qualificazione dopo il 4-1 sul campo del Cerignola.

Ternana Pescara in streaming gratis? Doppio appuntamento in chiaro

Entrambe le partite sono in programma alle 21.15, andata in Umbria ritorno all’Adriatico, e saranno trasmesse in tutto il mondo. Oltre che su Rai 2, infatti, immagini e commento – telecronaca di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, presentazione e bordo campo di Massimo Proietto – saranno visibili anche, grazie a Rai Italia, in tutto il mondo. Le sfide saranno visibili gratuitamente anche in streaming, su RaiPlay.

Nello specifico, la gara di andata andrà in onda in diretta in America del Nord, America del Sud, Australia e Asia e in differita, alle 23.00, in Europa e Africa, mentre la gara di ritorno sarà live in tutti i continenti. Al termine della gara di ritorno, poi, verrà assegnato anche il Trofeo Mario Facco, intitolato alla memoria dell’ex difensore della Lazio, e storico commentatore Rai per la Serie C, destinato all’autore del gol più bello del torneo, votato dai talent di Rai Sport.

Ternana Pescara in streaming gratis? Le sfide su Sky

Non soltanto in chiaro. I due match saranno visibili anche a pagamento su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Questa sera, lunedì 2 giugno, alle 21.15, il match di andata al Libero Liberati di Terni su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre il ritorno è fissato per sabato 7 giugno alla stessa ora. Il match dell’Adriatico di Pescara, decisivo per la promozione in Serie B, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e su NOW.