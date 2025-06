Inter, tutto in 48 ore: rinnovo o Arabia, Inzaghi sceglie il suo futuro 

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter si deciderà nelle prossime ore. Il tecnico nerazzurro ha due strade davanti a sè: lasciare il club dopo quattro anni molto densi, o rinnovare fino al 2027 per evitare che l’ultima fotografia della sua esperienza milanese sia quella della sconfitta in finale di Champions con il PSG.

La risposta, spiega La Gazzetta dello Sport, si avrà entro domani, giorno in cui è fissato il vertice tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri. È giusto dire entro domani, perché ogni ora che passa può essere decisiva per il finale della storia. Il feedback del giorno dopo la brutta sconfitta con il PSG segnala la forte tentazione da parte di Inzaghi di lasciare l’Inter e firmare il contratto con l’Al Hilal.

Futuro Inzaghi – La maxi offerta dell’Al Hilal

Un contratto già pronto, che aspetta solo di essere firmato. L’offerta è lì in bella mostra ormai da giorni: 25 milioni di euro netti di ingaggio per un contratto di tre anni. Ieri mattina Inzaghi e i dirigenti hanno fatto colazione insieme a Monaco, prima di ripartire per Milano. È stata l’occasione per dirsi tutto quel che non è andato la sera prima in campo, ma non il momento per parlare del futuro.

In questa storia conta sicuramente anche la posizione dell’Inter. Che non è cambiata neppure ieri ed è la stessa esposta pubblicamente dal presidente Giuseppe Marotta nella pancia dell’Allianz Arena: se il tecnico vorrà rimanere, nessun problema, anzi avrà anche il prolungamento del contratto. Certo, difficile credere che si giunga a un sostanzioso ritocco dell’ingaggio attuale, ovvero i 6,5 milioni più bonus.

Dunque, di fatto l’Inter è in questo momento in attesa, spettatrice della vicenda: la palla ce l’ha Inzaghi. Ed è chiaro che, se decidesse di andar via, il tecnico dovrebbe anche rinunciare all’ultimo anno del contratto in essere.

I tempi sono strettissimi. Tra nove giorni l’Inter si imbarca per gli Stati Uniti: esclusa la possibilità che in America vada Inzaghi e poi successivamente arrivi il nuovo tecnico. Per farla breve, l’11 giugno negli USA l’Inter andrà con il tecnico della stagione 2025/26. Ma chi potrebbe essere? Appare difficile pensare che l’Inter non si sia cautelata con un piano B in queste settimane. Sono quattro le piste da tenere aperte.

Futuro Inzaghi – I nomi sul tavolo per sostituire il tecnico

La prima, quella da considerare la preferita, porta a Cesc Fabregas, per il quale è stato già mosso qualche passo: c’è chi racconta di un incontro in tal senso andato in scena la scorsa settimana. E poi Roberto De Zerbi, che ha già accumulato esperienza internazionale e fu accostato all’Inter anche durante la primavera 2023.

Infine, Cristian Chivu, che Marotta e Ausilio conoscono benissimo avendo allenato la Primavera nerazzurra, oltre al nome di Patrick Vieira: tutti profili diversi, che certo imporrebbero magari anche un cambio di strategia sul mercato. Mercato che sarà un nodo cruciale da sciogliere tra Inzaghi e la società. Il tecnico ha fatto capire a Monaco di aspettarsi diversi altri acquisti, oltre ai due già completati di Sucic e Luis Henrique.

Per il club, invece, resterà quasi tutto l’attuale organico e il rinnovamento sarà limitato: nel caso, bisognerà trovare una sintesi. Ma è un problema successivo. Inzaghi deve prima capire se vorrà rimanere e gettare le basi per una nuova Inter, o se la sua avventura sarà giunta al termine.