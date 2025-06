Il Paris Saint-Germain si è laureato Campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. Un traguardo raggiunto nella finalissima di Monaco di Baviera, con un netto 5-0 sull’Inter che ha portato al club di Nasser Al-Khelaifi il primo storico titolo. Un successo che è valso 10,5 milioni di euro in termini di premi UEFA (tra vittoria e bonus per la Supercoppa europea), ma non solo.

Vincere la Champions League, infatti, ha garantito al Paris Saint-Germain anche la partecipazione alla seconda edizione del nuovo Mondiale per Club. La stagione 2024/25 ha aperto il ciclo di qualificazione all’edizione 2029 del torneo, e i parigini sono riusciti a conquistare subito la partecipazione come prima squadra europea, la seconda nel complesso (la prima in assoluto è stata l’Al-Ahli).

Ricordiamo, infatti, che la partecipazione alla competizione, sul fronte UEFA, è garantita ai quattro club che vincono le precedenti edizioni della UEFA Champions League (per l’edizione 2029 parliamo di quelle 2024/25, 2025/26, 2026/27 e 2027/28) e ad altre otto squadre scelte sulla base di un ranking legato alle performance nella massima competizione europea per club.

Con questo successo, il PSG “toglierà” anche un posto alle altre formazioni francesi tramite il ranking. La FIFA ha imposto infatti un limite di due squadre per Federazione al Mondiale per Club, a meno che la qualificazione arrivi tramite la vittoria della massima competizione per club a livello continentale (la Champions in Europa): in questo caso, si può derogare al tetto massimo di due squadre.

Squadre Mondiale per Club 2029 – Due formazioni già qualificate

Di seguito, le formazioni già qualificate al Mondiale per Club 2029: