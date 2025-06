Il quadro dopo l’incontro di giovedì nel quartier generale rossonero tra il Ds Tare e l’agente Quillon è più chiaro: le possibilità di rinnovo di Theo Hernandez al Milan sono praticamente prossime allo zero. La sua storia rossonera è finita e a meno di sorprese il francese chiuderà la sua avventura nel club con 262 presenze e 34 reti.

È stato il giocatore stesso, convocato da Deschamps per la Final Four di Nations League, a far sapere che in questo momento la sua volontà è quella di provare una nuova avventura altrove. Anche perché la distanza tra domanda e offerta per il prolungamento è importante. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe proposto a Theo 4 milioni netti, un ingaggio inferiore rispetto all’attuale (4,5 milioni), mentre il terzino aveva chiesto uno stipendio attorno agli 8 milioni.

Il summit a Casa Milan è stato comunque utile per discutere del prezzo del cartellino, partendo da due parametri: la scadenza del contratto tra 12 mesi, l’offerta del Como arrivata a gennaio da oltre 40 milioni di euro più bonus. Da parte del Milan non ci sono preclusioni per società italiane, a patto che l’offerta sia giusta.

Hernandez ha già in mano la proposta dell’Al Hilal, che lo vorrebbe entro il 10 giugno per fargli giocare il Mondiale per Club, ed è disposto a corrispondergli un triennale da 18 milioni netti a stagione. Per il Milan l’offerta sarebbe intorno ai 20 milioni (i rossoneri ne vorrebbero comunque almeno 30), ma in via Aldo Rossi non è arrivato niente di ufficiale.

Ma quanto vale Theo Hernandez a bilancio? A quanto potrebbe ammontare la plusvalenza per il Milan in caso di cessione?

Theo Hernandez cessione – Il valore netto e il peso a bilancio

Il costo storico del calciatore è pari a 22,8 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale disponibile – era pari a circa 5,7 milioni di euro. Considerando il contratto in scadenza nel 2026, a giugno 2025 il valore netto di Theo Hernandez a bilancio è pari a 2,85 milioni di euro. E’ questa la cifra minima che il Milan dovrebbe dunque incassare per evitare una minusvalenza. Ipotizzando una cessione per 30 milioni di euro, la plusvalenza sarebbe dunque di oltre 27 milioni. Con un incasso di 40 milioni, la plusvalenza sarebbe invece di oltre 37 milioni.

Se la cessione arrivasse dopo il 30 giugno, all’incasso – e relativa plusvalenza – si sommerebbe poi il risparmio per la stagione 2025/26 sull’ultima quota di ammortamento (2,85 milioni di euro) e sullo stipendio lordo (5,24 milioni di euro), per un risparmio complessivo pari a 8,1 milioni circa.