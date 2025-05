Il tabellone Roland Garros 2025 è partito ufficialmente nei giorni scorsi, dando il via a una nuova entusiasmante edizione dell’Open di Francia, giunto alla sua 124ª edizione. Il torneo si disputa dal 25 maggio all’8 giugno 2025 presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi, in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF), rientrando nel circuito ATP Tour 2025 e WTA Tour 2025 come torneo di categoria Grande Slam.

Il Roland Garros 2025: un evento globale su terra rossa

Il Roland Garros 2025 si gioca su 22 campi in terra rossa, inclusi i tre impianti principali:

Court Philippe Chatrier

Court Suzanne Lenglen

Court Simonne-Mathieu



Albo d’oro Roland Garros – Ultimi 5 vincitori

2020 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2021 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2022 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2023 – Novak Djokovic

– Novak Djokovic 2024 – Carlos Alcaraz

Tabellone Roland Garros 2025: la situazione degli italiani

Nel tabellone Roland Garros 2025, grande attenzione è puntata su Jannik Sinner (scopri qui quanto guadagna Sinner), attuale numero 1 del ranking mondiale e testa di serie numero uno. L’altoatesino ha debuttato battendo il francese Arthur Rinderknech, con un possibile quarto di finale contro Jack Draper e una semifinale che potrebbe vederlo opposto a Alexander Zverev o Novak Djokovic.

Il tabellone è diviso tra Sinner e Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, che guida l’altra metà del draw. L’edizione 2025 si preannuncia altamente competitiva, con possibili incroci di altissimo livello già dai quarti di finale.

Roland Garros 2025: il tabellone completo

La parte alta del tabellone Roland Garros 2025:

La parte bassa del tabellone: