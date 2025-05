Dopo una semifinale che resterà nella storia contro il Barcellona, l’Inter ha conquistato l’ultimo atto del torneo per club più importante d’Europa: la UEFA Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno questa sera il PSG, con l’obiettivo di sollevare il trofeo a Monaco di Baviera nella finalissima della competizione. Una vittoria varrebbe il quarto successo nella manifestazione per il club milanese.

Da parte sua, l’Inter vuole quindi trasformare in realtà il sogno Champions e – di conseguenza – arricchire le proprie casse. Secondo le stime di Calcio e Finanza, il successo contro il Barcellona in semifinale ha già portato il totale di stagione a 132 milioni di euro, cifra che alza ancora di più il record storico di ricavi per l’Inter nella competizione. Un dato che si alzerebbe nuovamente in caso di successo in finale.

Ma quanto vale finora la massima competizione europea per club per l’Inter a livello economico nella stagione 2024/25? E quanto può incassare in caso di vittoria in finale? La partecipazione al torneo è una cospicua risorsa per le 36 società che vi partecipano, a prescindere dal loro cammino nella competizione. Un’affermazione ancora più valida con il nuovo format, che ha alzato i ricavi dal torneo fino a quota 2,5 miliardi di euro.

Inter ricavi Champions – Le voci di incasso

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza può stimare i ricavi lungo l’arco dell’attuale edizione della competizione per i singoli club. Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che ha portato nelle casse delle società italiane 18,62 milioni di euro. Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, una novità di questa stagione che per l’Inter è valsa 9,7 milioni di euro.

Passando ai bonus per i risultati, ricordiamo che da quest’anno le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto ad ora (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro). Come detto, dei bonus extra erano previsti poi per il piazzamento nella classifica finale: ogni club ha ricevuto una somma basata sulla sua graduatoria al termine della prima fase. Previsti inoltre bonus aggiuntivi per i passaggi dei turni, dagli ottavi di finale fino all’ultimo atto (compresa l’eventuale conquista del trofeo).

Infine, i ricavi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti (qui una spiegazione esaustiva del sistema di calcolo):

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

– legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del e il ranking UEFA su cinque anni; La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Inter ricavi Champions – Le cifre dell’edizione 2024/25

Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi in caso di vittoria in finale di Champions toccherebbero i 142 milioni di euro. Di seguito, tutte le cifre secondo le stime di Calcio e Finanza: