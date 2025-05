Tutti i contenuti del pacchetto Sport a meno di metà prezzo per i prossimi 18 mesi. E’ questa la nuova offerta lanciata da Sky per seguire i grandi eventi estivi – dalla finalissima della UEFA Champions League al grande tennis con il Roland Garros, passando per Moto GP e Formula 1 – al prezzo di 21,90 euro al mese per un anno e mezzo (contro i 51,90 euro di listino). L’offerta è valida fino al prossimo 2 giugno 2025.

Offerte Sky Sport – I contenuti del pacchetto

Il pacchetto Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) consente di vedere:

Le coppe europee con la UEFA Champions League (185 partite su 203 a stagione), tutte le partite di UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol

(185 partite su 203 a stagione), tutte le partite di e la in esclusiva, anche grazie a Diretta Gol Tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, oltre a tutti i round della World Superbike . Una copertura unica di ogni Gran Premio dal giovedì alla domenica, con tutte le prove libere, le sprint race, le qualifiche e le gare in diretta.

e la in diretta esclusiva, oltre a tutti i round della . Una copertura unica di ogni Gran Premio dal giovedì alla domenica, con tutte le prove libere, le sprint race, le qualifiche e le gare in diretta. Una nuova stagione di tennis: Wimbledon e i tornei dell’ATP Tour e del WTA Tour. E in più, sui canali Eurosport disponibili su Sky, gli Australian Open e il Roland Garros .

e i tornei dell’ATP Tour e del WTA Tour. E in più, sui canali Eurosport disponibili su Sky, gli e il . Lo spettacolo del basket americano ed europeo con la NBA (inclusa la Regular Season, i Playoff, l’All Star Weekend le Finals) e oltre 200 partite a stagione della Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup.

Tanto altro sport: dal rugby, all’atletica, al golf. Inoltre, sono inclusi anche Sky TV ed Eurosport.

Offerte Sky Sport – I dettagli della promozione

Dunque, per i primi 18 mesi Sky TV sarà proposto a 14,90 euro al mese (anziché 25 euro al mese), mentre Sky Sport costerà 22,90 euro al mese (anziché 26,90 euro al mese). Per i primi 18 mesi, verrà applicato uno sconto aggiuntivo sul costo dell’abbonamento di 15,90 euro al mese per il pacchetto Sky Sport.

In caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza minima del profilo Sky Smart di 18 mesi sarà richiesto l’importo per la restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina trasparenza tariffaria. Gli sconti aggiuntivi rispetto al profilo Sky Smart non concorrono al calcolo degli sconti da restituire in caso di recesso anticipato.

Dal 19° mese sarà possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data, con un pagamento di 9,90 euro una tantum oppure disdire con un preavviso di 30 giorni. Due mesi prima della scadenza il cliente riceverà un avviso in fattura.

Sky Sport offerta – Il decoder Sky Stream

L’offerta è disponibile con Sky Stream: il corrispettivo di attivazione è pari a 19 euro anzichè 99 euro. Il costo di attivazione di 99 euro una tantum include il corrispettivo di attivazione del servizio (80 euro scontato a 19 euro) e il costo di attivazione del Profilo Sky Smart (19 euro, scontato a 0 euro).