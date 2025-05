Champions, dove vedere conferenza stampa Simone Inzaghi prima della finale

Manca sempre meno alla finale di Champions League, che si giocherà a Monaco di Baviera, fra Inter e Paris Saint-Germain. Fischio di inizio fissato per le ore 21.00 di sabato 31 maggio presso l’Allianz Arena, casa di quel Bayern Monaco uscito ai quarti di finale proprio per mano dei nerazzurri.

Per la formazione di Simone Inzaghi si tratta della seconda finale in tre anni, mentre i francesi, guidati da Luis Enrique, affronteranno l’ultimo atto della massima competizione europea dopo la sconfitta per mano del Bayern Monaco nel 2020.

Dove vedere conferenza Inzaghi – Tutti i dettagli sulla giornata di vigilia dei nerazzurri

I calciatori dell’inter sono già arrivati a Monaco dove stanno vivendo la propria giornata di vigilia. L’evento più atteso di quest’oggi è senza dubbio la conferenza stampa di presentazione della partita che si terrà nella pancia dell’Allianz Stadium. I protagonisti saranno il tecnico Simone Inzaghi, capitan Lautaro Martinez e uno dei leader dello spogliatoio nerazzurro come Nicolò Barella.

La conferenza si terrà alle ore 16.45. Finita si svolgerà l’allenamento di rifinitura sul campo della finale a partire dalle 17.30. Il tutto sarà visibile per i tifosi interisti in diretta streaming sui canali Inter, sia il sito ufficiale che Inter TV in onda sulla piattaforma DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI).