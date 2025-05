Serie A 25/26: debutto in casa per Inter e Milan, in trasferta durante le Olimpiadi

Inter e Milan debutteranno a San Siro nella Serie A 2025/26. I due club milanesi giocheranno la prima partita del nuovo campionato tra le mura amiche, come una delle mosse all’interno dell’organizzazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, evento che occuperà lo stadio Giuseppe Meazza tra gennaio e febbraio del nuovo anno.

Il Comitato Olimpico Internazionale utilizzerà l’impianto per la cerimonia inaugurale tra il 26 gennaio e il 7 febbraio, un periodo che impedirà dunque a Inter e Milan di scendere in campo a San Siro. L’ultimo weekend calcistico milanese di nerazzurri e rossoneri sarà dunque quello del 24-25 gennaio 2026 (da decidere con quale organizzazione tra casa e trasferta), poi lo stadio andrà liberato.

Le due squadre giocheranno in trasferta (in campionato) nei weekend 31 gennaio-1° febbraio e 7-8 febbraio, per poi tornare a Milano (entrambe o in maniera alternata) nel fine settimana del 14-15 febbraio. A differenza del Milan, l’Inter dovrà incastrare anche una partita del girone unico della prossima edizione della UEFA Champions League.

I nerazzurri giocheranno il 20 o il 21 gennaio in casa, per chiudere il 28 gennaio in trasferta, nel mercoledì in cui tutte le partite saranno disputate in contemporanea. L’ultima incognita riguarda la Coppa Italia, per la quale non sono state ancora comunicate le date ufficiali. Guardando il calendario del 2024/25, in quei giorni si sono disputati i quarti di finale del torneo.

Partita che l’Inter giocherebbe eventualmente in casa (grazie al piazzamento in campionato di quest’anno), con la necessità quindi di spostare l’incontro, mentre il Milan sarebbe quasi sicuramente fuori casa.

Calendario Inter Milan Olimpiadi – Dove giocheranno le due squadre

Di seguito, il calendario di Inter e Milan sulla base delle necessità del CIO su San Siro: