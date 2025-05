Chi va in Europa League se Chelsea vince la Conference League? La finale della UEFA Conference League 2024/25 si è giocata questa sera allo Stadion Wrocław, in Polonia. A contendersi il trofeo c’erano il Chelsea, club inglese pluridecorato in Europa, e il Real Betis, che ha raggiunto per la prima volta una finale continentale.

Il Chelsea ha già vinto due UEFA Champions League, due UEFA Europa League e due Coppe delle Coppe, e grazie al successo ottenuto questa sera è diventata la prima squadra a conquistare tutti e quattro i principali trofei europei a eliminazione diretta.

La finale della Conference League 2024/25 si è disputata allo Stadion Wrocław di Breslavia, in Polonia. Stadio di casa dello Śląsk Wrocław, due volte campione di Polonia, l’impianto ha una capienza di oltre 40.000 spettatori ed è il terzo più grande del Paese.

Cosa succede con il posto in Europa League con la vittoria del Chelsea?

Chi va in Europa League ora che il Chelsea ha vinto la Conference? Il regolamento UEFA stabilisce che la squadra vincitrice della Conference League ottiene un posto diretto nella fase a gironi della UEFA Europa League 2025/26, «a condizione che non si sia già qualificata a una competizione europea tramite il proprio campionato nazionale».

Il Chelsea, avendo chiuso la Premier League al quarto posto, è già qualificato per la prossima Champions League. Nonostante la vittoria in Conference League, non potrà sfruttare il posto aggiuntivo in Europa League, che non verrà assegnato a nessun’altra squadra inglese. La UEFA infatti specifica che questo posto «non si riassegna alla federazione del club vincitore».

Invece, il posto vacante verrà dato al club con il coefficiente UEFA più alto tra quelli che avrebbero diritto a partecipare alla fase preliminare o agli spareggi di Europa League, ma non si sono qualificati direttamente ai gironi. Questo club deve essere o il vincitore della coppa nazionale oppure il miglior piazzato del proprio campionato che non ha ancora accesso alla Europa League.

Chi va in Europa League con la vittoria della Conference da parte del Chelsea? Le combinazioni

A prendere il posto che sarebbe stato del Chelsea nella prossima edizione della UEFA Europa League sarà una tra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk. Nel dettaglio: