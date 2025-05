Ceferin: «Il calcio difenda competizioni aperte e merito sportivo»

«Ora tutti gli occhi sono puntati sul campo per un’altra notte magica di calcio europeo. Due squadre eccezionali sono a un passo dalla gloria, pronte a dare tutto per il trofeo che definisce le leggende. La strada verso la finale è stata difficile, ma c’è ancora un ultimo passo da compiere. Spero che entrambe siano al massimo della forma e che vinca la squadra migliore!».

Sono le parole del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, pubblicate sul sito ufficiale della stessa Federcalcio europea in vista della finale della Champions League che metterà di fronte Paris Saint-Germain e Inter. Appuntamento a sabato 31 maggio a Monaco di Baviera, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.

«In questa edizione la UEFA Champions League ha adottato un nuovo format che ha aumentato l’adrenalina e la competitività. Ha permesso a più squadre che mai di lottare per vincere la competizione per club più prestigiosa e ha offerto grandi emozioni, colpi di scena e il calcio di miglior livello a miliardi di tifosi in tutto il mondo», ha detto il numero uno della UEFA.

«L’enorme successo di queste riforme, realizzate in uno spirito di rispetto e comprensione verso tutti i portatori di interesse del calcio europeo – club, leghe e federazioni nazionali – dimostra che il calcio può raggiungere un livello superiore solo difendendo valori fondamentali quali l’apertura delle competizioni, il merito sportivo e la solidarietà. Se il calcio prospera, tutti ne traggono beneficio», ha concluso Ceferin.