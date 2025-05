Playoff Serie C, la finale sarà Ternana-Pescara: in palio la Serie B

Saranno Ternana e Pescara a contendersi l’ultimo posto nella Serie B 2025/26. Le due squadre sono infatti le finaliste del playoff di Serie C, al termine delle semifinali di ritorno che si sono disputate questa sera. La formazione umbra ha sconfitto il Vicenza nel doppio confronto e dopo il pareggio nella partita di andata ha avuto la meglio sugli avversari allo stadio Libero Liberati con un netto 3-1.

Molto più netto, invece, il doppio confronto che ha visto il Pescara prevalere sulla formazione pugliese dell’Audace Cerignola. Dopo il 4-1 dell’andata in Puglia, gli abruzzesi hanno ottenuto un pareggio per 1-1 nel match di ritorno, con l’esito dell’incontro che non è mai stato in discussione.

Finale Serie C playoff – Date e regolamento

Ternana e Pescara si affronteranno per il match di andata prima a Terni, con la sfida in programma lunedì 2 giugno. La finale di ritorno si giocherà invece sabato 7 giugno allo stadio Adriatico di Pescara, l’incontro che deciderà chi farà il salto di categoria.

La finale dei playoff sarà disputata su andata e ritorno. A conclusione delle due gare, si terrà conto della differenza reti complessiva per determinare la vincente. Se persistesse la parità si giocherebbero, anche in questo caso, due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se la situazione rimanesse invariata, sarebbero i calci di rigore a determinare il vincitore.