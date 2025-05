Exor verso la cessione delle quote di Lifenet Healthcare

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla Stellantis, Ferrari e Juventus, si appresta a cedere la sua quota in Lifenet Healthcare, società che fa capo all’imprenditore Nicola Bedin, che invece punta a restare nel capitale.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, Exor era entrata nel settore della sanità, acquisendo proprio una quota in Lifenet, presente con le proprie strutture ambulatoriali e ospedaliere in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna, nel 2022.

Al lavoro sulla cessione delle quote ci sarebbe, nel ruolo di advisor, Jp Morgan, con il dossier che sarebbe entrato nel radar di alcuni fondi di private equity. Exor possiede il 45% di Lifenet, quota ottenuta nel 2022 anche attraverso un aumento di capitale riservato, con un investimento complessivo da 67 milioni di euro.

Lifenet Healthcare, realtà con un giro d’affari di circa 400 milioni, è un gruppo fondato a inizio 2018 e attivo nel settore della salute in Italia. Il fondatore Nicola Bedin è stato per 12 anni Amministratore delegato del Gruppo Ospedaliero San Donato. Ha guidato il risanamento ed il rilancio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Il network Lifenet comprende ospedali privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, centri chirurgici, poliambulatoriali diagnostici, cliniche oculistiche. Lo sviluppo del gruppo è avvenuto sia tramite acquisizioni sia attraverso processi di riorganizzazione e crescita organica.

Lifenet ha effettuato acquisizioni mirate e ha posto le basi per lo sviluppo: il gruppo oggi conta realtà riconosciute, come il Centro Medico Visconti di Modrone a Milano, l’Eyecare Clinic sempre a Milano e a Brescia, il Piccole Figlie Hospital di Parma, l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, ma anche il Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, il Centro Medico Chiros a Torino e il Centro Medico Diagnostico di Torino.

Tra le ultime acquisizioni c’è stata invece quella dell’istituto di analisi e ricerche cliniche, Istituto Fanfani, network integrato per la diagnostica e la salute in Toscana, con 15 punti prelievo e centri medici dislocati sul territorio regionale oltre alla storica sede di piazza Indipendenza a Firenze.

Il settore della sanità, degli ospedali e dei laboratori di analisi sta riscontrando il forte interesse dei fondi di private equity e degli investitori finanziari negli ultimi anni: il private equity Cvc da diversi mesi sta studiando un ingresso nel gruppo San Donato della famiglia Rotelli. Nel passato Investindustrial è stata azionista di Lifebrain, poi ceduta a Cerba Healthcare, mentre Charme nel 2021 è entrato in Bianalisi.