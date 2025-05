Chi va in Europa League se il Chelsea vince la Conference League 2025? Le combinazioni

Chi va in Europa League se Chelsea vince la Conference League? La finale della UEFA Conference League 2024/25 si giocherà mercoledì 28 maggio 2025 allo Stadion Wrocław, in Polonia. A contendersi il trofeo saranno il Chelsea, club inglese pluridecorato in Europa, e il Real Betis, che ha raggiunto per la prima volta una finale continentale.

Il Chelsea ha già vinto due UEFA Champions League, due UEFA Europa League e due Coppe delle Coppe, e potrebbe diventare la prima squadra a conquistare tutti e quattro i principali trofei europei a eliminazione diretta. Il Betis di Siviglia, invece, non era mai arrivato oltre gli ottavi di finale in una competizione europea prima di questa stagione.

La finale della Conference League 2024/25 si disputerà allo Stadion Wrocław di Breslavia, in Polonia. Stadio di casa dello Śląsk Wrocław, due volte campione di Polonia, l’impianto ha una capienza di oltre 40.000 spettatori ed è il terzo più grande del Paese.

Cosa succede con il posto in Europa League se il Chelsea vince?

Chi va in Europa League se Chelsea vince la Conference? Il regolamento UEFA stabilisce che la squadra vincitrice della Conference League ottiene un posto diretto nella fase a gironi della UEFA Europa League 2025/26, a condizione che non si sia già qualificata a una competizione europea tramite il proprio campionato nazionale.

Il Chelsea, avendo chiuso la Premier League al quarto posto, è già qualificato per la prossima Champions League. In caso di vittoria in Conference League, non potrà sfruttare il posto aggiuntivo in Europa League, che non verrà assegnato a nessun’altra squadra inglese. La UEFA infatti specifica che questo posto non si riassegna alla federazione del club vincitore.

Invece, il posto vacante verrà dato al club con il coefficiente UEFA più alto tra quelli che hanno partecipato alla fase preliminare o agli spareggi di Europa League, ma non si sono qualificati direttamente ai gironi. Questo club deve essere o il vincitore della coppa nazionale oppure il miglior piazzato del proprio campionato che non ha ancora accesso alla Europa League.

E se vince il Betis?

Anche in caso di vittoria del Real Betis, la situazione non cambia: il club spagnolo ha chiuso LaLiga al sesto posto ed è già qualificato alla prossima Europa League. La vittoria in Conference League quindi non libera nessun posto aggiuntivo, ma semplicemente conferma la loro presenza nella competizione.

Chi va in Europa League se il Chelsea vince la Conference League 2025? Le combinazioni

