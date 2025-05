Il Chelsea sfida il Betis: vincere la Conference League vale un record superando la Juventus

Stasera il Chelsea ha l’opportunità di scrivere una pagina inedita nella storia del calcio europeo. In caso di successo nella finale di UEFA Conference League contro il Betis Siviglia, il club londinese diventerebbe infatti la prima squadra capace di conquistare tutte le competizioni UEFA per club attualmente esistenti.

Un traguardo che oggi condivide solo parzialmente con la Juventus, che figura tra le pochissime società ad aver vinto Champions League, Europa League (già Coppa UEFA) e la defunta Coppa delle Coppe. Tuttavia, il club bianconero non ha mai partecipato alla Conference League, una competizione che, considerando l’attuale momento storico, non sembra in particolare rientrare tra le priorità sportive e strategiche della società: tanto che, quando c’era stata l’ipotesi di disputare il torneo, la Juventus scelse in sostanza di non giocarlo, trovando un accordo con la UEFA e venendo esclusa un anno per le violazioni del settlement agreement in chiave FPF.

L’eventuale vittoria del Chelsea, che ha già in bacheca Champions League (2012, 2021), Europa League (2013, 2019), Supercoppa UEFA (1998, 2021) e la Coppa delle Coppe (1971), lo collocherebbe così da solo al vertice di un primato europeo mai raggiunto prima.

Chelsea record coppe europee, quante coppe mancano alle italiane

Le coppe mancanti ai grandi club italiani per eguagliare il potenziale record del Chelsea:

Juventus

Champions League : 1985, 1996;

: 1985, 1996; Europa League/Coppa UEFA : 1977, 1990, 1993;

: 1977, 1990, 1993; Coppa delle Coppe : 1984;

: 1984; Supercoppa UEFA : 1984, 1996;

: 1984, 1996; Mai vinta: Conference League.

Milan

Champions League : 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007;

: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007; Coppa delle Coppe : 1968, 1973;

: 1968, 1973; Supercoppa UEFA : 1989, 1990, 1994, 2003, 2007;

: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007; Mai vinte: Europa League, Conference League.

Inter

Champions League : 1964, 1965, 2010;;

: 1964, 1965, 2010;; Europa League/Coppa UEFA : 1991, 1994, 1998;

: 1991, 1994, 1998; Mai vinte: Coppa delle Coppe, Conference League, Supercoppa UEFA.

All’Inter mancano sia la Supercoppa UEFA che la Conference League: tuttavia, non avendo inoltre mai vinto la Coppa delle Coppe, non potrebbe comunque eguagliare l’eventuale record del Chelsea.

Va ricordato che, con la riforma UEFA degli ultimi anni e l’introduzione della Conference League, questo traguardo si è reso disponibile solo di recente. La posizione dei club varia quindi anche in funzione del calendario storico delle competizioni e delle rispettive partecipazioni.

Con un successo stasera, il Chelsea potrebbe non solo arricchire il proprio palmarès europeo, ma anche scrivere una nuova prima volta nella lunga storia del calcio continentale.