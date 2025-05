La stagione regolare del campionato Primavera 1 si è conclusa. Saranno sei le formazioni giovanili a giocarsi la vittoria del titolo per la stagione 2024/25.

Dopo 38 partite, le prime due della classe avranno il vantaggio di saltare il primo turno che attende invece le formazioni classificatesi dal terzo al sesto posto per quelli che si possono considerare dei quarti di finale. Poi le vincenti incroceranno prima e seconda nelle semifinali ed ecco la finalissima a decretare chi succederà nell’albo d’oro al Sassuolo.

Tabellone playoff Primavera – Le date

Di seguito il dettaglio delle date per le partite dei playoff di Primavera 1 2024/25:

QUARTI DI FINALE:

Venerdì 23 maggio

Sabato 24 maggio

SEMIFINALI:

Lunedì 26 maggio

Martedì 27 maggio

FINALE:

Venerdì 30 maggio

Tabellone playoff Primavera – Il regolamento

Le sei squadre qualificate alla Fase Finale giocheranno tutte a Bagno a Ripoli (Firenze) allo Stadio Curva Fiesole del Centro Sportivo Rocco B. Commisso Viola Park.

Come detto in precedenza, le due formazioni classificatesi al 1° e 2° posto al termine del Campionato sono considerate “teste di serie” e accedono direttamente alle semifinali, con l’avvertenza che non possono incontrarsi tra loro. Le altro quattro squadre, classificatesi al 3°, 4°, 5° e 6° posto al termine della Prima Fase, disputano le due gare del 1° Turno e sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema:

Gara 1 : 4° classificato vs 5° classificato

: 4° classificato vs 5° classificato Gara 2: 3° qualificato vs 6° classificato

In caso di parità al termine di ogni singola gara del 1° Turno, si qualifica alle semifinali la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari e l’esecuzione dei calci di rigore).

Le due squadre “teste di serie” e le due vincenti le gare del 1° Turno sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema per la disputa delle semifinali:

1° classificato vs vincente gara 1

2° classificato vs vincente gara 2

In caso di parità, al termine al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore

Tabellone playoff Primavera – Le squadre coinvolte e le sfide in programma

Ed ecco le protagoniste che si affronteranno nei playoff di Primavera 1:

Roma (qualificata alle semifinali) Inter (qualificata alle semifinali) Sassuolo Fiorentina Juventus Milan

Tabellone playoff Primavera – Tutti gli incroci

Fiorentina -Juventus 4-1

-Juventus 4-1 Sassuolo-Milan3-0

Roma- Fiorentina 1-2

1-2 Inter-Sassuolo, martedì 27 maggio, ore 20.30

