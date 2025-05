Napoli, il Comune si muove per riaprire il terzo anello del Maradona

Mentre si aspetta la decisione definitiva di Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio, il Comune di Napoli sta muovendo i primi passi per riaprire il terzo anello del Maradona ormai chiuso da decenni per problemi di agibilità.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale saranno discusse alcune modifiche e integrazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, tra cui un emendamento finalizzato a finanziare la progettazione esecutiva necessaria per la risoluzione definitiva delle vibrazioni strutturali che interessano il terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona.

L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso già avviato e illustrato dal sindaco Gaetano Manfredi (che da ieri è stato ufficialmente nominato dal governo commissario per il Maradona in vista di EURO 2032) e dall’assessore Edoardo Cosenza a De Laurentiis, nelle scorse settimane. Peraltro quest’anno il Napoli ha celebrato il record di presenze allo stadio Maradona nel corso di una stagione: superato il milione di spettatori per una media di oltre 50mila a partita.