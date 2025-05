Dove vedere Roland Garros in chiaro: tutte le info utili

Dove vedere Roland Garros in chiaro 2025 – Jannik Sinner arriva al Roland Garros 2025 con un solo obiettivo: il riscatto. Dopo la sconfitta in finale agli Internazionali d’Italia contro Carlos Alcaraz, il campione altoatesino punta a lasciarsi alle spalle l’amarezza di Roma per concentrarsi sulla terra rossa più importante della stagione.

Il talento azzurro, attuale numero uno del ranking ATP, ha mostrato grande solidità nel corso di questo inizio anno, ma la finale del Foro Italico ha riacceso i riflettori sulla rivalità con lo spagnolo, che potrebbe trovare un nuovo capitolo proprio a Parigi (qui il montepremi Roland Garros). Il pubblico italiano sogna un trionfo storico, e Sinner sembra pronto a lottare punto su punto.

Un Roland Garros pieno di stelle

Oltre a Sinner e Alcaraz, al Roland Garros 2025 ci saranno tutti i grandi nomi del tennis mondiale: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, ma anche i giovani emergenti pronti a sorprendere. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Świątek, ancora favorita sulla terra battuta, e su Aryna Sabalenka, pronta a insidiare il trono della polacca.

Quando si gioca il Roland Garros 2025

Il torneo inizierà ufficialmente domenica 25 maggio 2025 e si concluderà domenica 8 giugno con la finalissima maschile. Due settimane di grande tennis che appassioneranno milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dove vedere Roland Garros in chiaro 2025, il calendario

Se vuoi sapere dove vedere Roland Garros in chiaro, una informazione fondamentale sono anche le date. Di seguito il calendario dettagliato del Roland Garros, con le date sia dei singolari che del doppio, a partire dal primo turno:

25 – 27 maggio : Primo turno del singolare maschile e femminile

: Primo turno del singolare maschile e femminile 28 – 29 maggio : Secondo turno

: Secondo turno 30 – 31 maggio : Terzo turno

: Terzo turno 1 – 2 giugno : Ottavi di finale

: Ottavi di finale 3 – 4 giugno : Quarti di finale

: Quarti di finale 5 giugno : Semifinali femminili e finale del doppio misto

: Semifinali femminili e finale del doppio misto 6 giugno : Semifinali maschili e semifinale del doppio femminile

: Semifinali maschili e semifinale del doppio femminile 7 giugno : Finale del singolare femminile e finale del doppio maschile

: Finale del singolare femminile e finale del doppio maschile 8 giugno: Finale del singolare maschile e finale del doppio femminile

Dove vedere Roland Garros in chiaro 2025 in TV e streaming

Per chi si chiede dove vedere Roland Garros in chiaro nel 2025, bisogna sottolineare che non è possibile seguire il torneo in chiaro. Tutti i match del torneo saranno trasmessi in diretta streaming su Discovery+, la piattaforma ufficiale di Warner Bros. Discovery.

In alternativa, è possibile seguire le partite anche sui canali Eurosport, inclusi nelle offerte di DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Questo significa che, se sei abbonato a uno di questi servizi, potrai vivere ogni istante del Roland Garros comodamente dal tuo dispositivo preferito, sia in mobilità che da casa.

Le gare in chiaro potrebbero esserci solo nel caso di arrivo di un italiano in finale.