Dove vedere Inter Sassuolo Primavera tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Sassuolo Primavera tv streaming, gara valida per le semifinali dei playoff.

Continuano i playoff del campionato Primavera 1 che decreterà la squadra vincitrice per la stagione 2024/25. Si parte con la sfida fra Inter e Sassuolo con il Viola Park, centro sportivo della Fiorentina, che farà da cornice per tutte le partite di questa post season fino alla finalissima che si disputerà venerdì 30 maggio.

Dove vedere Inter Sassuolo Primavera tv streaming? Quando si gioca e come seguire la sfida

La partita fra Inter e Sassuolo Primavera si giocherà al Viola Park di Bagno a Ripoli, martedì 27 maggio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.30.

La sfida Inter-Sassuolo Primavera sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

Sull’emittente va in onda anche la Roshn Saudi League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. Tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.