Champions, Inter in finale con la terza maglia: dove acquistarla

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver chiuso il campionato al secondo posto dietro al Napoli, si prepara per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, che si giocherà a Monaco di Baviera sabato sera.

Per l’occasione Lautaro Martinez e compagni indosseranno la terza maglia, di colore gialla, che si è vista in diverse occasioni in questa stagione fra cui anche qualche partita proprio di Champions League. Grande curiosità intorno a questa scelta che però non rappresenta un unicum della storia dell’Inter.

Infatti, l’Inter ha già giocato una finale con la propria terza maglia ed è un precedente fortunato per i nerazzurri. Infatti, nel 1998 la società nerazzurra si presentò a Parigi per la finale di Coppa UEFA contro la Lazio dove Ronaldo fu assoluto protagonista con il gol che suggellò il 3-0 finale, che vide anche le reti di Zamorano e Javier Zanetti.

La maglia speciale per la finale di Champions League, con relativa scritta, non è ancora in vendita e i tifosi aspettano novità in questo senso entro pochi giorni, visto che ormai siamo nella settimana della finalissima che come detto si giocherà sabato sera a Monaco.

In virtù di ciò la società nerazzurra dovrebbe comunicare i dettagli della vendita della maglia speciale che useranno i calciatori di Simone Inzaghi per affrontare il PSG per l’atto conclusivo della massima competizione europea per club.