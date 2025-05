Roland Garros, l’albo d’oro del torneo simbolo della terra rossa

Gli Open di Francia sono molto più di un torneo, è un vero e proprio simbolo, sia per essere l’unico dei quattro Slam a disputarsi su terra rossa , sia per essere una delle manifestazioni più antiche della storia di questo sport.

Tradizione, eleganza e storia in una delle città più iconiche del mondo. Ogni primavera, Parigi si trasforma nella capitale mondiale del tennis, grazie al Roland Garros , secondo appuntamento stagionale del Grande Slam

Le origini: da torneo nazionale all’era Open

La genesi del torneo, a fine ‘800, vede partecipare solo giocatori francesi, ed infatti porta nome di Championnat de France. Occorrono due decenni e una guerra di mezzo per l’apertura agli atleti internazionali, che arriva nel 1925, ma è nel 1928 che il torneo assume l’identità attuale, diventando Internationaux de France de Roland-Garros.

Il nome è un omaggio a Roland Garros, aviatore francese della Grande Guerra, pioniere e appassionato sportivo.

La costruzione dello stadio omonimo avvenne per ospitare le sfide di Coppa Davis, vinte dalla Francia di “Les Mousquetaires”. Da quel momento, il torneo è cresciuto fino a diventare un punto fermo nel panorama sportivo globale.

Albo d’oro Roland Garros: il regno incontrastato di Nadal

Nessun torneo ha un’associazione così diretta con un singolo giocatore come il Roland Garros con Rafael Nadal. Il fuoriclasse spagnolo, celebrato proprio all’avvio di questa edizione, la prima senza vederlo in campo, ha trionfato 14 volte sulla terra parigina tra il 2005 e il 2022, costruendo una delle dinastie più longeve della storia dello sport.

Con una percentuale di vittorie superiore al 97% nel torneo, Nadal ha trasformato la terra rossa in un’estensione naturale del suo dominio.

Tra gli altri nomi storici: Björn Borg (6 titoli), Mats Wilander, Ivan Lendl, Gustavo Kuerten, Roger Federer (1 titolo nel 2009), Novak Djokovic, che ha conquistato il titolo per tre volte, completando per due volte il Career Grand Slam.

Anche l’Italia ha lasciato il segno: Nicola Pietrangeli ha vinto due edizioni (1959 e 1960), mentre Marco Cecchinato ha raggiunto una sorprendente semifinale nel 2018. I riflettori sono ora puntati su Jannik Sinner, numero 1 al mondo.

L’albo d’oro femminile: da Evert a Swiatek, tra dinastie e sorprese

Nel torneo femminile, Chris Evert detiene il record con 7 titoli, seguita da leggende come Steffi Graf (6 titoli), Justine Henin (4 titoli) e Serena Williams (3 titoli).

Negli ultimi anni, il testimone è passato a una nuova generazione, con Iga Swiatek che si è imposta quattro volte (2020, 2022, 2023 e 2024).

Il momento più alto del tennis femminile italiano è arrivato nel 2010, con la vittoria di Francesca Schiavone, prima azzurra a vincere uno Slam e Sara Errani, finalista nel 2012, arresasi solo a Maria Sarapova (ma capace di centrare la vittoria nel doppio in coppia con Roberta Vinci).