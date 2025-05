La UEFA ha affidato a Michele Uva, Direttore Esecutivo per la Sostenibilità Sociale e Ambientale, il ruolo di Delegato ufficiale presso il Comitato Organizzatore Italiano di UEFA EURO 2032. L’incarico inizierà immediatamente e sarà a tempo pieno a partire dal 2026.

Uva rappresenterà gli interessi della UEFA nel periodo che precede il torneo. Il Segretario Generale UEFA, Theodore Theodoridis, ha dichiarato: “Michele è la scelta perfetta per ricoprire il ruolo di Delegato e supportare la FIGC sotto la guida del suo Presidente, il Vicepresidente UEFA Gabriele Gravina. La sua lunga esperienza nello sport italiano e la sua conoscenza del panorama sportivo e politico saranno preziose per tutte le parti interessate a organizzare un torneo di livello mondiale per tifosi, giocatori e emittenti televisive”.

Michele Uva vanta quasi 40 anni di esperienza nello sport italiano e internazionale e in passato ha ricoperto anche il ruolo di amministratore delegato della FIGC. Michele Uva, manager che dopo una carriera iniziata nella pallavolo (è stato anche presidente della Lega Pallavolo femminile) e proseguita poi nel calcio con ruoli prima nei club (Parma e Lazio) e poi nelle istituzioni dalla FIGC alla Serie A. Tra gli altri ruoli, ha ricoperto per tre anni la carica di vicepresidente del Comitato Esecutivo della UEFA, prima di entrare a far parte dell’amministrazione come primo direttore per la sostenibilità sociale e ambientale nel gennaio 2021.