Dove vedere Italia Belgio Under 17 tv streaming: guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Belgio Under 17 tv streaming.

L’Italia Under 17, allenata da Massimiliano Favo, scende in campo per la terza giornata degli Europei di categoria che si giocano in Albania e che vedono gli Azzurrini come campioni in carica. Il terzo impegno, valido per il girone B che vede presenti anche Inghilterra e Repubblica Ceca, è fissato per lunedì 26 maggio alle ore 20.30.

Dove vedere Italia Belgio Under 17 tv streaming – Il cammino degli Azzurrini e i convocati

La partita non sarà trasmessa in diretta streaming su Vivo Azzurro TV (clicca qui per accedere), il canale della Federcalcio dedicato a tutte le Nazionali italiane. E non è prevista nemmeno una copertura televisiva tradizionale; pertanto, non sarà possibile seguire il terzo match della fase a gironi, che ha visto gli Azzurrini centrare la qualificazione alle semifinali grazie al doppio successo contro Repubblica Ceca e Inghilterra.

Il CT Massimiliano Favo ha convocato 20 calciatori per gli Europei di categoria: