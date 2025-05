Chi entra in Champions se l'Inter si laurea Campione d'Europa

In caso di vittoria della UEFA Champions League 2024/25, l’Inter guadagnerà la qualificazione diretta alla prossima fase a girone unico. Tuttavia, i nerazzurri hanno già ottenuto questo risultato tramite il risultato: cosa accadrà quindi se si dovessero laureare Campioni d’Europa? Chi entrerà in Champions occupando il posto vacante? Uno dei principi fondamentali del nuovo formato delle competizioni europee per club post-2024 è l’importante ruolo del coefficiente, ovvero il rendimento del club nelle competizioni europee nel quinquennio in corso.

Per questo motivo, nel caso in cui l’Inter vincesse la Champions League (essendo già qualificata tramite il campionato di Serie A), il club con il miglior coefficiente individuale tra tutte le campioni nazionali coinvolte nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall’11° al 55° posto nel ranking) accederà direttamente alla fase campionato, anziché al turno originario per il quale si era qualificato in base alla lista di accesso.

Lo Shakhtar Donetsk è stato il primo club a beneficiare di questa regola grazie al miglior coefficiente tra tutte le squadre del percorso Campioni, entrando direttamente nella fase campionato 2024/25 (le vincitrici del campionato delle federazioni dal 1° al 10° posto si qualificano di diritto alla fase campionato, ndr).

Chi va in Champions al posto della vincitrice? La classifica dei coefficienti

Cosa significa nella pratica? Che il posto non sarà preso da un altro club di Serie A, ma che il partecipante va ritrovato nella squadra campione nazionale con il coefficiente più alto, tra le federazioni dall’11° al 55°. I primi dieci coefficienti delle squadre che hanno vinto i rispettivi campionati sono i seguenti:

Olympiacos (GRE) – 56,500 (campione) Bodø/Glimt (NOR) – 49,000 (campione) Copenhagen (DEN) – 44,875 (campione) Stella Rossa (SRB) – 44,000 (campione) Ferencváros (HUN) – 39,000 (campione) Celtic (SCO) – 38,000 (campione) Slovan Bratislava (SVK) – 33,500 (campione) Basilea (SUI) – 33,000 (campione) Qarabağ (AZE) – 32,000 (campione) Rijeka (CRO) – 12,000 (campione)

I primi dieci coefficienti di tutti i club delle federazioni dall’11° al 55° posto sono i seguenti:

Rangers (SCO) – 71,250 (2° in campionato) Olympiacos (GRE) – 56,500 (campione) Dinamo Zagabria (CRO) – 56,000 (2°) Shakhtar (UKR) – 52,000 (3°) Bodø/Glimt (NOR) – 49,000 (campione di Norvegia) Salzburg (AUT) – 48,000 (2°) Copenhagen (DEN) – 44,875 (campione di Danimarca) Stella Rossa (SRB) – 44,000 (campione di Serbia) PAOK (GRE) – 42,250 (4°) Ferencváros (HUN) – 39,000 (campione di Ungheria)

Chi va in Champions al posto della vincitrice? Tocca all’Olympiacos

In quanto campioni della Super League greca, l’Olympiacos è destinato a prendere il posto nella fase a gironi della UEFA Champions League riservato ai vincitori dei campionati. Questo perché ha il coefficiente più alto tra tutti i campioni delle federazioni classificate dal 11º al 55º posto.