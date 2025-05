Champions, i biglietti per il maxischermo a San Siro: tutti i dettagli sulla finale

Sabato sera per i tifosi dell’Inter che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per assistere dal vivo alla finale di Champions League che andrà in onda sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.

Ma, come successo due anni fa il Comune di Milano ha dato il via libera settimana scorsa all’apertura di San Siro dove sarà collocato un maxischermo che consentirà ai tifosi di assistere alla finale di Champions dallo stadio di casa.

Biglietti maxischermo San Siro – L’ordine pubblico

L’ufficialità del maxischermo era arrivata con una nota a seguito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e con la partecipazione del Sindaco di Rho Andrea Orlandi e dei vertici di Fiera Milano S.p.A.

«In seno al Comitato – si leggeva nella nota – è stata avviata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in occasione della finale di Champions League, che sarà disputata il 31 maggio prossimo a Monaco di Baviera tra le squadre dell’Inter e del Paris Saint Germain. Nell’occasione, è stato anche previsto l’allestimento di un maxischermo presso lo stadio San Siro».

Biglietti maxischermo San Siro – I prezzi dei tagliandi

Ma come funzionerà l’accesso a San Siro? Come per la finale contro il Manchester City ai tifosi nerazzurri sarà consentito l’accesso al Meazza tramite pagamento di un biglietto. Per il momento non è stata ancora fornita alcuna informazione ufficiale, ma le novità sul tema dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Per ora, quindi, si stanno facendo largo solo alcune ipotesi sulla vendita dei biglietti per assistere alla finale di Champions League dal maxischermo di San Siro. I tagliandi saranno distribuiti attraverso i canali ufficiali del club e sui circuiti di vendita online autorizzati, con i prezzi che dovrebbero ricalcare quelli di due anni fa. Per il match contro il Manchester City, deciso dalla rete di Rodri, il club nerazzurro optò per questi prezzi: