Champions, i biglietti per il maxischermo a San Siro: tutti i dettagli sulla finale

Sabato sera per i tifosi dell’Inter che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per assistere dal vivo alla finale di Champions League che andrà in onda sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.

Ma, come successo due anni fa il Comune di Milano ha dato il via libera settimana scorsa all’apertura di San Siro dove sarà collocato un maxischermo che consentirà ai tifosi di assistere alla finale di Champions dallo stadio di casa.

Biglietti maxischermo San Siro – L’ordine pubblico

L’ufficialità del maxischermo era arrivata con una nota a seguito di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e con la partecipazione del Sindaco di Rho Andrea Orlandi e dei vertici di Fiera Milano S.p.A.

«In seno al Comitato – si leggeva nella nota – è stata avviata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in occasione della finale di Champions League, che sarà disputata il 31 maggio prossimo a Monaco di Baviera tra le squadre dell’Inter e del Paris Saint Germain. Nell’occasione, è stato anche previsto l’allestimento di un maxischermo presso lo stadio San Siro».

Biglietti maxischermo San Siro – I dettagli

Ma come funzionerà l’accesso a San Siro? Come per la finale contro il Manchester City ai tifosi nerazzurri sarà consentito l’accesso al Meazza tramite pagamento di un biglietto, come ufficializzato dal club.

«I tifosi nerazzurri avranno l’opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo. Sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante a partire dalle 19:00, quando apriranno i cancelli del Meazza. Show, intrattenimento e… attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21:00».

Le fasi di vendita

La prima fase di vendita dei tagliandi per il maxi-schermo a San Siro prenderà il via alle ore 12:00 di martedì 27 e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail e tramite il Centro Coordinamento.

in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club e tramite il Centro Coordinamento. Dalle ore 12:00 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità.

Importante: al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara.

I prezzi dei biglietti

I biglietti saranno in vendita da martedì 27 maggio a partire da 10 euro su vivaticket.com