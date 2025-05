Ufficiale, maxischermo a San Siro per la finale di Champions PSG-Inter

Adesso è ufficiale. Come indicato dalla Prefettura di Milano, è prevista l’installazione di un maxischermo a San Siro in occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

L’ufficialità è arrivata tramite una nota pubblicata in mattinata:

In occasione dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e con la partecipazione del Sindaco di Rho Andrea Orlandi e dei vertici di Fiera Milano S.p.A, è stato definito un piano di sicurezza straordinario in occasione della manifestazione “Artigiano in Fiera – Anteprima d’estate”, in programma dal 29 maggio al 2 giugno prossimi presso il quartiere fieristico di Rho, con l’obiettivo di garantire un’esperienza sicura e serena per espositori, visitatori e operatori del settore, rispondendo alle esigenze di tutela del territorio e dell’ordine pubblico.

Si tratta della prima edizione primaverile della nota manifestazione invernale, promossa da Artigiano in Fiera, che richiama ogni anno un elevatissimo numero di visitatori.

Per tale evento, che ospiterà oltre 800 espositori provenienti da 50 Paesi, si stima un’affluenza totale di oltre 270.000 visitatori, con una media giornaliera tra le 35.000 e le 60.000 presenze, con un picco di 70.000 unità.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto che, durante lo svolgimento di analoghe manifestazioni, si è registrato nell’ultimo biennio un notevole incremento dei reati contro il patrimonio rispetto alla media annuale nel Comune di Rho, il Comitato ha deliberato l’adozione di un’ordinanza prefettizia che istituisce una zona rossa nelle aree fieristiche più sensibili.

Il provvedimento prevede il divieto di stazionamento per individui che assumano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Le misure adottate, di carattere eccezionale e temporaneo, saranno in vigore esclusivamente per la durata della fiera e si affiancheranno ai già previsti servizi di controllo interforze “ad alto impatto”. L’obiettivo è garantire un’esperienza sicura e serena per i visitatori e frequentatori della manifestazione, rispondendo alle esigenze di tutela del territorio e dell’ordine pubblico.

In seno al Comitato è stata prevista, inoltre, un’intensificazione delle misure di sicurezza, soprattutto nelle aree centrali del Comune di Milano, nel caso in cui la squadra dell’Inter risultasse vincitrice del Campionato di Serie A, al termine degli incontri di calcio che si disputeranno nella giornata di domani.

Infine, è stata avviata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio in occasione della finale di Champions League, che sarà disputata il 31 maggio prossimo a Monaco di Baviera tra le squadre dell’Inter e del Paris Saint Germain. Nell’occasione, è stato anche previsto l’allestimento di un maxischermo presso lo stadio San Siro.