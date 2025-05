Il Napoli è Campione d’Italia. Grazie alla vittoria contro il Cagliari, gli azzurri conquistano il 4° scudetto della storia del club con gli uomini di Antonio Conte capaci a imporsi sull’Inter di Simone Inzaghi in un lungo testa a testa dalla prima giornata di campionato.

Un successo che porta la firma del tecnico salentino che è riuscito a risollevare la storia partenopea dopo una stagione post scudetto con Spalletti, quella scorsa, finita nel dimenticatoio con la squadra che non riuscì nemmeno a piazzarsi nelle prime otto per evitare il primo turno di Coppa Italia. Ora, nove mesi dopo il club di Aurelio De Laurentiis torna a festeggiare la conquista del Tricolore appena dopo due anni dall’ultima volta, sopperendo anche alle partenze di Victor Osimhen in estate e a quella a gennaio di Khvicha Kvaratskhelia.

Poi non vanno dimenticati i giocatori, con soprattutto il contributo di Romelu Lukaku e Scott McTominay che hanno spinto la squadra azzurra verso lo scudetto. Poi bisogna menzionare lo zoccolo duro della squadra protagonista anche della vittoria di due stagioni fa: da capitan Di Lorenzo a Politano, passando per Lobotka e Rrhamani e Meret.

Gli Scudetti vinti dal Napoli

1986-87 1989-90 2022-23 2024-25

Gli altri trofei nel palmarès