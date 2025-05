La retrocessione del Milan Futuro in Serie D, seconda squadra del club rossonero, sarà uno degli argomento da affrontare per il Consiglio FIGC nel prossimo appuntamento fissato per lunedì 26 maggio.

I rossoneri, tramite le parole del direttore tecnico Geoffrey Moncada (e come anticipato da Calcio e Finanza), hanno confermato la volontà di proseguire nel progetto seconda squadra anche fra i dilettanti e questo ha bisogno di un approfondimento da parte del Consiglio che si trova ad affrontare una casistica mai realizzata, anche se messa in conto come ammesso dal presidente della LND Giancarlo Abete. Non va comunque scartata a priori la possibilità per i giovani rossoneri di essere ripescati nell’organico della Serie C 2025/26.

Oltre a questo, gli altri punti all’ordine del giorno per il Consiglio convocato alle ore 11.00 di lunedì sono i seguenti: