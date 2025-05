La Serie B 2024/25 entra nella fase decisiva con i playoff, determinanti per assegnare l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A. Dopo la promozione del Sassuolo – che si è laureato campione – e quella del Pisa di Filippo Inzaghi, una terza squadra si unirà a quella promosse nella massima serie.

Tabellone playoff Serie B – Il regolamento sugli incroci

Sono sei le squadre di Serie B che si qualificano ai playoff per la Serie A. Queste vengono inserite nel tabellone a seconda della loro posizione finale in classifica. In particolare, anche nel 2025, i playoff di Serie B vedono la terza classificata e la quarta in semifinale, mentre l’ottava affronta la quinta e la sesta la settima.

Le due qualificate in semifinale affrontano terza e quarta, con le due vincenti che si giovano la finale andata e ritorno per l’ultimo posto nella prossima Serie A 2025/26. Dopo l’ultimo turno di campionato, le squadre qualificate per i playoff sono le seguenti, in rigoroso ordine di classifica:

3. Spezia – 66 punti

4. Cremonese – 61 punti

5. Juve Stabia – 55 punti

6. Catanzaro – 53 punti

7. Cesena – 53 punti

7. Palermo – 52 punti

Di seguito, ecco come si incroceranno le squadre partecipanti ai playoff nei vari turni della competizione:

Turno Preliminare

Juve Stabia -Palermo 1-0

Catanzaro-Cesena 1-0

Semifinali

Spezia vs Catanzaro

Cremonese vs Juve Stabia

Tabellone playoff Serie B – Il regolamento delle partite

I quarti di finale o turni preliminari dei playoff con quinta e ottava a confronto al pari di sesta e settima vedono di scena una partita unica sul campo della squadra miglior piazzata. In caso di pareggio si disputano i supplementari, mentre non sono previsti i rigori: con il pari nei supplementari passa il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, rispettivamente quinta e sesta.

Le semifinali si giocano tra andata e ritorno, quest’ultimo in casa di terza e quarta in classifica. In caso di pari reti tra i due incontri, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori.

Il regolamento nella finale dei playoff, di scena tra andata e ritorno, vede la miglior classificata giocare la seconda gara in casa. In caso di pari reti nel totale delle due gare passa la miglior classificata: anche in questo caso, non si giocano i supplementari, nè si tirano i calci di rigore.

Tabellone playoff Serie B – Le date ufficiali dei playoff

Di seguito, le date ufficiali dei playoff della Serie B 2024/25: