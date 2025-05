Pescara, Verratti pronto a tornare come proprietario: trattative per il 44% del club

Marco Verratti, ex centrocampista del PSG e della Nazionale e ora tesserato per i qatarioti dell’Al-Arabi, sembra molto vicino all’ingresso nel Pescara, squadra che ha lanciato la sua carriera da calciatore, e che domani giocherà la gara di ritorno dei playoff di Serie C contro la Vis Pesaro.

Attualmente la società biancazzurra è di proprietà del presidente Daniele Sebastiani e la trattativa fra le parti sembrerebbe in fase avanzata come anticipato dell’edizione odierna de Il Centro. Lo stesso Sebastiani sarebbe volato a Parigi per incontrare Verratti. Al momento non arrivano conferme ufficiali da parte della società.

Secondo le ultime indiscrezioni, Verratti acquisirebbe circa il 44% della azioni della Delfino Pescara 1936. Il suo ingresso in prospettiva aprirebbe anche le porte della società pescarese ad alcuni imprenditori nazionali. In attesa di conferme ufficiali, l’entusiasmo per il cammino fin qui condotto dalla squadra pescarese è alle stelle visto che Verratti è nella storia del club dopo la promozione in Serie A con Zdenek Zeman nel 2011/12. Verratti, però, non giocò mai nella massima serie con la maglia biancazzurra visto che proprio in quella estate fu ceduto al Paris Saint-Germain per 12 milioni di euro.