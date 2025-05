Saranno quattro i blocchi in cui verranno divise le partite di Serie A per l’ultima giornata di campionato, la 38esima. Il torneo si concluderà con i verdetti che determineranno la corsa per l’Europa e la salvezza, mentre per lo Scudetto dipenderà dai risultati di Inter e Napoli. C’è infatti ancora la possibilità che si arrivi allo spareggio per il titolo, motivo per cui gli incontri sono stati programmati per la serata di venerdì 23 maggio.

Anche per l’ultimo turno di questo campionato, le sfide saranno trasmesse tutte in diretta su DAZN. La piattaforma di sport in streaming manderà in onda sette partite in esclusiva (comprese le due sfide chiave per lo Scudetto), mentre le altre tre gare saranno trasmesse anche in co-esclusiva da Sky.

Dove vedere partite ultima giornata Serie A – La divisione dei match

Di seguito, la programmazione ufficiale degli incontri: