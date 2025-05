Serie A orari 38 giornata, la situazione è ancora in divenire. In tempi non sospetti, Calcio e Finanza aveva evidenziato l’impasse nel quale la Lega Serie A, per colpe evidentemente tutte sue, si sarebbe potuta trovare in merito al possibile spareggio scudetto tra Napoli e Inter se questa si fosse qualificata per la finale di Champions League del prossimo 31 maggio.

Ebbene, con la squadra di Inzaghi che ha staccato il biglietto per Monaco di Baviera questa eventualità si è verificata e anzi questa ipotesi si è rafforzata ulteriormente dopo i risultati dell’ultima giornata di campionato. Quindi ora, a 90’ dalla fine della Serie A, i partenopei si trovano a +1 sui nerazzurri in classifica. Il Napoli dovrà il Cagliari (in casa), mentre l’Inter il Como (in trasferta).

È evidente quindi che una soluzione andrebbe trovata quanto prima ma questa soluzione appare sempre più un enigma, vista la decisione quantomeno discutibile che la Lega prese nel 2022 di introdurre lo spareggio per determinare la squadra campione d’Italia nel caso di arrivo a pari punti.

In teoria il compito della Lega Serie A sarebbe quello di prevedere per l’Inter l’ultimo impegno in campo nazionale nel weekend del 24-25 maggio (quando terminerà ufficialmente la Serie A), in modo che la squadra che rappresenta l’Italia possa giungere a Monaco a parità di condizioni del Paris Saint Germain, che disputerà sabato 24 la finale di Coppa di Francia.

Serie A orari 38 giornata, il nodo spareggio

Sono state diverse le ipotesi valutate: nelle ultime ore era in risalita quella che porterebbe ad anticipare sia Napoli-Cagliari che Como-Inter al venerdì sera (all’interno della finestra classica di un weekend di campionato, senza quindi forzare la mano) con lo spazio per lo spareggio al lunedì sera (che darebbe comunque all’Inter due giorni in meno di riposo sul PSG in chiave finale di Champions, visto che i parigini giocheranno la finale di Coppa di Francia sabato 24 maggio).

Ipotesi poi confermata dalla Lega, che ha infatti fissato come data delle due gare appunto venerdì 23 maggio.

In questo quadro, poi, si aggiungono però anche tutti gli altri incastri. E il marasma resta, a conferma di come la gestione di tutta la situazione sia stata decisamente lontana da quella migliore.

Orari 38 giornata Serie A, le altre gare

Nel caso dello spareggio scudetto, la scelta per la sede sarebbe San Siro, ma il tema dell’ordine pubblico porterà all’alternativa che da regolamento sarebbe l’Olimpico di Roma, ma va trovato l’incastro giusto con la sfida della Lazio con il Lecce (ma si va verso l’ipotesi di due gare in due giorni all’Olimpico): una sfida che, tra l’altro, andrà giocata in contemporanea non solo con le altre gare delle squadre in lotta per le coppe europee che per quelle in lotta per la salvezza.

In tal senso, quindi, si va verso la contemporaneità comunque per le seguenti gare, che dovrebbero essere disputate domenica sera alle 20.45:

Atalanta-Parma;

Empoli-Verona;

Lazio-Lecce;

Torino-Roma;

Udinese-Fiorentina;

Venezia-Juventus.

Saranno quindi solo due la gare che potranno essere spalmata su altri orari nel corso del weekend (con probabile disputa nel corso della domenica):