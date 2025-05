Napoli-Inter, scudetto o spareggio: tutti i possibili incroci a 90 minuti dalla fine 

In caso di pareggio chi vince lo Scudetto? La squadra Campione d’Italia per la stagione 2024/25 si deciderà all’ultimo turno di campionato. E’ questo il verdetto della 37esima giornata di Serie A, che ha visto Napoli e Inter strappare solamente un punto a testa nelle rispettive gare contro Parma (in trasferta, i partenopei) e Lazio (i nerazzurri, in casa).

Le due formazioni rimangono così prima e seconda in classifica, con la squadra di Conte che mantiene un punto di vantaggio su quella di Simone Inzaghi: 79 e 78 punti. Toccherà ora al Consiglio di Lega stabilire quando si disputeranno le due partite chiave per il titolo (Napoli-Cagliari e Como-Inter) ricordando che bisognerà tenere in considerazione l’ipotesi spareggio.

In caso di pareggio chi vince lo Scudetto? Le opzioni per Inter e Napoli

A 90 minuti dal termine, quali sono i possibili incroci per Napoli e Inter? Come cambierebbe il verdetto finale in base ai risultati maturati sul campo? Partendo dall’assegnazione dello Scudetto, questi sono i risultati in cui devono sperare le due squadre per laurearsi Campioni d’Italia:

NAPOLI (tre possibilità) – vince contro il Cagliari; pareggia contro il Cagliari e l’Inter non batte il Como; perde contro il Cagliari e l’Inter perde contro il Como;

INTER (una possibilità) – vince contro il Como e il Napoli non batte il Cagliari.

In caso di pareggio chi vince lo Scudetto? L’arrivo a pari punti

Esistono poi dei risultati che non assegnerebbero lo Scudetto, ma rimanderebbero tutto a un incredibile spareggio da disputarsi prima della finale di Champions League che vedrà impegnata l’Inter il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Di seguito, i risultati che porterebbero allo spareggio per il titolo:

Il Napoli perde contro il Cagliari e l’Inter pareggia contro il Como.

In questo caso, partenopei e nerazzurri si troverebbero a quota 79 punti e lo Scudetto si deciderebbe con lo spareggio. La sfida verrebbe disputata verosimilmente tra domenica e lunedì sera, anche se tutto dipenderà dalla data scelta dal Consiglio di Lega per le ultime due gare di campionato di Napoli e Inter (giovedì o venerdì le ipotesi più accreditate).

Ovviamente, più si anticiperanno le prime due sfide, più potrà essere anticipata la data dell’eventuale spareggio Scudetto: nel caso in cui il Consiglio di Lega forzasse maggiormente la mano, l’accoppiata di date potrebbe anche essere mercoledì-sabato.