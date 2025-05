In occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A, Napoli-Cagliari, prevista per venerdì sera alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto l’allestimento di tre maxischermi in città per assistere tutti insieme al match. Le piazze scelte sono:

Piazza Plebiscito

Piazza Mercato

Piazza Giovanni Paolo II a Scampia

Maxischermo Napoli Cagliari – Oltre 400mila persone in coda per i biglietti

La febbre per la sfida che può valere il secondo titolo in tre stagioni per i partenopei è dimostrata anche dalla richiesta dei tagliandi per assistere all’incontro. Oltre 400mila persone si sono messe in coda online questo pomeriggio per acquistare un biglietto della partita, l’ultima di campionato.

Ressa, già prima delle 15, quando è partita la vendita dei ticket riservata ai titolari di fidelity card, anche fuori ai punti vendita abilitati. Ricordiamo che il Napoli sarà Campione d’Italia in caso di successo contro la formazione sarda.

Qualora la squadra di Antonio Conte non dovesse ottenere la vittoria, potrà comunque vincere il campionato, ma per farlo dovrà sperare che l’Inter ottenga almeno lo stesso risultato o uno peggiore.