Manca solamente una giornata al termine del campionato di Serie A, che si prepara a scrivere tutti i suoi verdetti di stagione. Manca ancora una situazione definita sia per quanto riguarda la corsa Scudetto, sia per la lotta salvezza, ma anche la gara per l’ultimo piazzamento nella prossima edizione della Champions League non è mai stata così incerta negli ultimi anni.

Sono tre le squadre attualmente in corsa per l’ultimo posto, non considerano più il Bologna (sconfitto a Firenze) e il Milan (battuto dalla Roma):

Juventus – 67 punti (55 gol fatti; 33 gol subiti)

Roma – 66 punti (54 gol fatti; 35 gol subiti)

Lazio – 65 punti (61 gol fatti; 48 gol subiti)

La prima discriminante per stabilire chi si trova davanti in classifica è quella dei punti conquistati negli scontri diretti. Segue la differenza reti sempre negli scontri diretti e, in caso di ulteriore parità, si passa a valutare la differenza reti generale e, in caso di ulteriore equilibrio, i gol segnati in tutto il campionato.

Classifica avulsa Roma Lazio Juve – La situazione degli scontri diretti

Sul fronte degli scontri diretti, la situazione attualmente è la seguente:

IN VANTAGGIO

Juventus sulla Lazio

Roma sulla Lazio

IN SVANTAGGIO

Lazio con Juventus e Roma

IN PARITÀ

Juventus e Roma

In caso dunque di arrivo in parità tra Juventus e Roma, si dovrà considerare la differenza reti. Una situazione che premia attualmente i bianconeri, a +22, rispetto al +19 dei giallorossi.

Classifica avulsa Roma Lazio Juve – L’arrivo di tutte le squadre a pari punti

Detto degli scontri diretti, non esiste invece più la possibilità che tutte e tre le squadre arrivino a pari punti. Saranno al massimo due le formazioni che termineranno il campionato con gli stessi punti e saranno quindi gli scontri diretti a stabilire chi si piazzerà davanti.