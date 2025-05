Finali coppe, monito UEFA sui biglietti falsi: annullati alcuni tagliandi 

In vista delle prossime finali delle coppe europee, la UEFA ha avvertito i tifosi di non acquistare biglietti sul mercato secondario, da soggetti terzi non autorizzati, siti web, agenzie o bagarini. Questi biglietti – si legge in una nota – possono essere annullati dalla UEFA in qualsiasi momento e i tifosi potrebbero vedersi negato l’ingresso allo stadio.

Inoltre, è possibile che i biglietti acquistati da soggetti terzi non autorizzati non vengano nemmeno recapitati. La UEFA ha ricordato infatti che la vendita dei biglietti al pubblico e ai tifosi delle squadre finaliste delle coppe europee – tra cui la finale di Champions League PSG-Inter – avviene esclusivamente tramite UEFA.com.

I biglietti emessi per le finali UEFA sono 100% digitali e disponibili esclusivamente attraverso l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, che include diverse funzionalità di sicurezza progettate per contrastare la vendita non autorizzata tramite una soluzione sicura di biglietti digitali mobili, tra cui:

Sono state implementate regole e restrizioni sulla trasferibilità dei biglietti sia per il pubblico generale che per ciascun club finalista

Non è consentita la condivisione degli account nell’app UEFA Mobile Tickets. Solo il telefono utilizzato per scaricare i biglietti digitali potrà accedere allo stadio

Gli screenshot dei biglietti mobili non sono biglietti validi. Chi tenterà di entrare allo stadio con uno screenshot verrà respinto

I biglietti cartacei e i biglietti stampati a casa non sono validi .

La UEFA applica attivamente i propri termini e condizioni di biglietteria, anche monitorando Internet, e prenderà provvedimenti (inclusa la cancellazione dei biglietti) in caso di violazioni accertate. Alcuni biglietti per le prossime finali UEFA sono già stati annullati per questi motivi, e altre cancellazioni potrebbero seguire. La Federcalcio europea consiglia inoltre fortemente ai tifosi di non recarsi allo stadio senza biglietto, poiché l’accesso è consentito solo dietro presentazione di un tagliando valido.