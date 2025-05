Biglietti Como Inter: info e prezzi per la sfida del 23 maggio

È tutto pronto per una delle partite più attese di questa stagione: Como–Inter, valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A Enilive, si giocherà venerdì 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio G. Sinigaglia. Da oggi, lunedì 19 maggio alle ore 16:00, sono ufficialmente in vendita i biglietti Como Inter.

Ma non è una partita qualsiasi: potrebbe infatti rivelarsi decisiva per lo scudetto. L’Inter di Simone Inzaghi è impegnata in un emozionante testa a testa con il Napoli di Antonio Conte, attualmente in vetta con un solo punto di vantaggio. Tutti gli occhi saranno puntati su Como, dove i nerazzurri potrebbero giocarsi il tutto per tutto nell’ultima curva del campionato.

Come acquistare i biglietti Como Inter

I biglietti sono disponibili esclusivamente per i possessori della Blu nel Cuore Card, emessa entro il 4 maggio 2025. Ogni fidelity card permette di acquistare fino a 2 biglietti per transazione.

Durante l’acquisto dei biglietti Como Inter, sarà richiesto l’inserimento del codice a 11 cifre della fidelity card. I biglietti verranno emessi in formato PDF e non saranno caricati sulla tessera.

Per chi vuole godersi l’esperienza in grande stile, sono disponibili anche biglietti con pre-match hospitality in due location d’eccezione: lo Yacht Club e la storica Villa Carminati Resta.

Info settore ospiti

I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti Como Inter per il settore ospiti a partire dalle 17:00 di oggi, lunedì 19 maggio, fino alle 19:00 di giovedì 22 maggio.

L’acquisto sarà possibile solo per i possessori di fidelity card dell’Inter. Anche in questo caso, i biglietti verranno emessi in formato PDF e non sarà possibile acquistarli allo stadio il giorno della gara.

Un consiglio importante

Vista la grande attesa e l’elevata affluenza prevista, la società invita tutti i tifosi a non recarsi allo stadio senza biglietti Como Inter. Per motivi di sicurezza e ordine pubblico, l’accesso sarà consentito solo a chi è in possesso di un titolo valido.