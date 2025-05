Qual è il tabellone playoff Serie C regolamento? La stagione regolare di Serie C si è conclusa e ora sono iniziati i playoff che assegneranno l’unico posto rimasto disponibile per la promozione in B, dove sono già certe di giocarci le tre vincitrici dei gironi: Padova, Virtus Entella e Avellino.

Saranno 18 le squadre che prenderanno parte ai playoff 2024/25 di Lega Pro con le quarte di ogni girone che si aggregheranno al secondo turno, mentre le terze accedono direttamente alla fase nazionale e la vincitrice della Coppa Italia di categoria, il Rimini. Le seconde, infine, vanno direttamente al secondo turno della fase nazionale. Dalla quarta all’ottava per ogni raggruppamento si inizia già da domenica 4 maggio con la finalissima, che si giocherà con la formula di andata e ritorno, in programma fra lunedì 2 giugno e sabato 7.

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le date

Di seguito il dettaglio delle date per le partite dei playoff di Serie C 2024/25:

FASE PLAYOFF DEL GIRONE:

primo turno – gara unica: domenica 4 maggio 2025

secondo turno – gara unica: mercoledì 7 maggio 2025

FASE PLAYOFF NAZIONALE:

primo turno – gara di andata: domenica 11 maggio 2025

primo turno – gara di ritorno: mercoledì 14 maggio 2025

secondo turno – gara di andata: domenica 18 maggio 2025

secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025

FINAL FOUR:

semifinali – gara di andata: domenica 25 maggio 2025

semifinali – gara di ritorno: mercoledì 28 maggio 2025

finale – gara di andata: lunedì 2 giugno 2025

finale – gara di ritorno: sabato 7 giugno 2025

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le regole tra fase a gironi, nazionale e Final Four

Come sempre, i playoff di Serie C sono divisi fra la fase a gironi, dove si affrontano le squadre seguendo la logica dei tre raggruppamenti, poi c’è quella nazionale, che vedrà coinvolte formazioni di raggruppamenti diversi, e infine le Final Four. A cambiare sarà anche il regolamento. Infatti, per la fase interna a ogni singolo girone bisogna ricordarsi che:

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari accederà al secondo turno la squadra posizionata meglio in classifica al termine della regular season.

Nel secondo turno della fase a gironi alle tre squadre vincenti del primo turno si aggiungerà la quarta classificata di ciascun girone. Quella col miglior piazzamento affronterà quella col peggiore. Chi vincerà accederà alla fase playoff nazionale. Anche in questo caso, se al termine dei 90 minuti regolamentari dovesse verificarsi una situazione di parità, passerà al turno successivo la squadra meglio classificata al termine del campionato.

Per la fase nazionale il regolamento è il seguente:

Al primo turno della fase nazionale partecipano le sei squadre vincenti della fase a gironi dei playoff: le tre squadre classificate al terzo posto e la vincente della Coppa Italia Serie C (Rimini). Gli accoppiamenti arriveranno tramite un sorteggio. Le squadre che al termine degli incontri, andata e ritorno, avranno ottenuto il punteggio più alto passeranno al secondo turno. In caso di parità vi accederanno le squadre con la migliore differenza reti nelle due gare. Se persistesse la parità avrà accesso la “testa di serie”.

Infine, ecco le regole per la Final Four:

Alla Final Four parteciperanno le quattro squadre vincenti del secondo turno dei playoff nazionali. Verrà stilato un nuovo tabellone tramite sorteggio. Questa fase ha due livelli di qualificazione: le semifinali di andata e ritorno. In caso di parità dopo il ritorno, accederanno alla finale le squadre con la migliore differenza reti nelle due gare. Se si mantenesse la parità si giocherebbero due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e in caso i calci di rigore. La finale dei playoff sarà disputata su andata e ritorno. A conclusione delle due gare, si terrà conto della differenza reti complessiva per determinare la vincente. Se persistesse la parità si giocherebbero, anche in questo caso, due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se la situazione rimanesse invariata, sarebbero i calci di rigore a determinare il vincitore.

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le squadre coinvolte e le sfide in programma

Ed ecco alle protagoniste che si affronteranno nei playoff di Serie C, divise per girone:

GIRONE A

Vicenza (qualificata secondo turno fase nazionale)

FeralpiSalò (qualificata primo turno fase nazionale)

AlbinoLeffe (qualificata secondo turno fase a gironi)

Renate

Giana Erminio

Trento

Atalanta Under 23

Virtus Verona

Arzignano

GIRONE B

Ternana (qualificata secondo turno fase nazionale)

Torres (qualificata primo turno fase nazionale)

Pescara (qualificata secondo turno fase a gironi)

Arezzo

Vis Pesaro

Pineto

Pianese

Rimini (qualificata primo turno fase nazionale)

Pontedera

Gubbio

Il Rimini, squadra che ha vinto la Coppa Italia Serie C si è classificata nelle prime 10 posizioni quindi l’accesso ai playoff del girone B è garantito anche all’11^ posto, con conseguente scorrimento della classifica delle altre squadre.

GIRONE C

Audace Cerignola (qualificata secondo turno fase nazionale)

Monopoli (qualificata primo turno fase nazionale)

Crotone (qualificata secondo turno fase a gironi)

Catania

Benevento

Potenza

Picerno

Juventus Next Gen

Giugliano

PRIMO TURNO FASE A GIRONI

GIRONE A

Giana Erminio -Virtus Verona 1-0

-Virtus Verona 1-0 Renate -Arzignano 0-0

-Arzignano 0-0 Trento-Atalanta Under 23 1-2

GIRONE B

Arezzo -Gubbio 3-1

-Gubbio 3-1 Pineto- Pianese 0-1

0-1 Vis Pesaro-Pontedera 1-1

GIRONE C

Benevento- Juventus Next Gen 1-5

1-5 Catania -Giugliano 3-2

-Giugliano 3-2 Potenza-Picerno 2-0

SECONDO TURNO FASE A GIRONI

In grassetto le squadre qualificate al turno successivo:

GIRONE A

Renate- Giana Erminio 1-2

1-2 AlbinoLeffe-Atalanta U23 1-3

GIRONE B

Pescara -Pianese 2-1

-Pianese 2-1 Arezzo-Vis Pesaro 0-1

GIRONE C

Crotone -Juve Next Gen 0-0

-Juve Next Gen 0-0 Catania-Potenza 1-0

Tabellone playoff Serie C regolamento – Primo turno fase nazionale

Al primo turno della fase nazionale partecipano le sei squadre vincenti della fase a gironi dei playoff: le tre squadre classificate al terzo posto e la vincente della Coppa Italia Serie C (Rimini). Gli accoppiamenti sono arrivati tramite un sorteggio, in programma giovedì 8 maggio (qui tutti i dettagli). Le squadre che al termine degli incontri, andata e ritorno, avranno ottenuto il punteggio più alto passeranno al secondo turno. In caso di parità vi accederanno le squadre con la migliore differenza reti nelle due gare. Se persistesse la parità avrà accesso la “testa di serie”, che sono:

FeralpiSalò

Monopoli

Pescara

Rimini

Torres

Di seguito, tutte le sfide tra andata e ritorno (quest’ultima in casa della squadra testa di serie) valide per il primo turno della fase nazionale playoff l’11 e il 14 maggio:

DOMENICA 11 MAGGIO, ORE 20.00

Atalanta U23-Torres 7-1

Catania-Pescara 0-1

Crotone-FeralpiSalò 3-1

Giana Erminio-Monopoli 3-1

Vis Pesaro-Rimini 1-1

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO, ORE 20.00

(in grassetto le squadre qualificate)

Torres- Atalanta U23 2-1

2-1 Pescara -Catania 1-2

-Catania 1-2 FeralpiSalò- Crotone 2-1

2-1 Monopoli- Giana Erminio 1-3

1-3 Rimini-Vis Pesaro 3-4

Tabellone playoff Serie C regolamento – Le fasi successive

QUARTI DI FINALE (andata 18 maggio, ritorno 21 maggio)

Giana Erminio-Ternana

Crotone-Vicenza

Vis Pesaro-Pescara

Atalanta U23-Audace Cerignola

SEMIFINALI (andata 25 maggio, ritorno 28 maggio)

Atalanta U23/Audace Cerignola vs Vis Pesaro/Pescara

Crotone/Vicenza vs Giana Erminio-Ternana

FINALE (andata 2 giugno, ritorno 7 giugno)