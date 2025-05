Quali saranno gli orari ultima giornata per la Serie A? A 90’ dalla fine del campionato, la situazione legata alla lotta scudetto resta intatta: il Napoli infatti, nonostante lo 0-0 in casa del Parma, si presenterà all’ultima gara della Serie A 2024/25 a +1 in classifica, visto che l’Inter si è fatta rimontare per due volte dalla Lazio senza riuscire ad andare oltre il 2-2 finale.

Una situazione che ha quindi confermato il caos calendario che Calcio e Finanza aveva già anticipato nelle scorse settimane: situazione che è scivolata così nel grottesco, con l’ipotesi spareggio che a 90’ dal termine del campionato è potenzialmente molto vicina a diventare realtà. Ipotesi che confermerebbe come tutta la vicenda sia stata gestita nel peggiore dei modi.

Serie A, chi decide sugli orari: il Consiglio di Lega

Ora infatti il Consiglio della Lega Serie A, che sarà convocato per domattina, deciderà il da farsi. Chi prenderà la decisione? Il Consiglio di Lega è formato da sette soggetti:

il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli;

l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo;

Claudio Fenucci (ad Bologna);

Tommaso Giulini (presidente Cagliari);

Luca Percassi (amministratore delegato Atalanta);

Paolo Scaroni (presidente Milan);

Lamberto Tacoli (consigliere indipendente).

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice: nel caso di parità, il voto decisivo è quello del presidente.

Serie A, gli orari dell’ultima giornata: gli incastri e le ipotesi

Ora, come detto, il Consiglio di domattina sarà chiamato a risolvere un tema decisamente scottante: quello legato agli orari dell’ultima giornata e in particolare gli incastri per quanto riguarda l’ipotesi spareggio scudetto.

Per poter dare il maggior tempo possibile all’Inter di preparare la finale di Champions League contro il PSG del 31 maggio prossimo, infatti, il piano è quello di anticipare le sfide dell’ultima giornata sia dei nerazzurri che del Napoli prima del weekend del 24/25 maggio, per poi tenere lo spazio per l’eventuale spareggio all’inizio della settimana successiva.

Serie A, il nodo spareggio sulle date

Sono diverse le ipotesi valutate: in risalita nelle ultime ore quella che porterebbe ad anticipare sia Napoli-Cagliari che Como-Inter al venerdì sera (all’interno della finestra classica di un weekend di campionato, senza quindi forzare la mano) con lo spazio per lo spareggio al lunedì sera (che darebbe comunque all’Inter due giorni in meno di riposo sul PSG in chiave finale di Champions, visto che i parigini giocheranno la finale di Coppa di Francia sabato 24 maggio). Ovviamente, più si anticipano le prime due sfide, più potrà essere anticipata la data dell’eventuale spareggio: nel caso in cui il Consiglio di Lega forzasse maggiormente la mano, l’accoppiata di date potrebbe anche essere mercoledì-sabato o giovedì-domenica.

In questo quadro, poi, si aggiungono però anche tutti gli altri incastri. A partire dal tema della sede, perché si parla di un problema di ordine pubblico (seppur non ancora confermato da nessuno) per giocare a San Siro.

Serie A orari ultima giornata, le altre gare

Nel caso, la scelta alternativa da regolamento sarebbe l’Olimpico di Roma, ma va trovato l’incastro giusto con la sfida della Lazio con il Lecce: una sfida che, tra l’altro, andrà giocata in contemporanea non solo con le altre gare delle squadre in lotta per le coppe europee che per quelle in lotta per la salvezza.

In tal senso, quindi, si va verso la contemporaneità comunque per le seguenti gare:

Atalanta-Parma;

Bologna-Genoa;

Empoli-Verona;

Lazio-Lecce;

Torino-Roma;

Udinese-Fiorentina;

Venezia-Juventus.

Sarà quindi solo una la gara che potrà essere spalmata su altri orari nel corso del weekend: