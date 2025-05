Juve, con l'Udinese il 17° sold out in campionato: superata quota 1 milione di tifosi in stagione

Questa sera la Juventus di Igor Tudor cerca tre punti fondamentali contro l’Udinese per portarsi a un soffio dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo estremamente importante per la società bianconera considerando gli ingenti introiti derivanti dalla massima competizione europea.

A dare una notevole spinta a Manuel Locatelli e compagni ci sarà l’Allianz Stadium, che sarà nuovamente tutto esaurito per una partita casalinga dei bianconeri. Sarà infatti il 17° sold out sulle 19 partite in campionato che consentirà ai bianconeri di superare la quota di 1 milione di tifosi entrati nel proprio stadio in questa stagione considerando anche Champions League e Coppa Italia.

Inoltre, grazie al tutto esaurito pari a 41.500 spettatori, la media in Serie A per i bianconeri supererà quota 40mila. Un record che sarà ritoccato dopo l’Udinese e che vede ora la cifra pari a 40.240. Ottimo anche il tasso di riempimento del 91% (altro record). Infine, il 14% dei biglietti venduti in questa stagione sono stati acquistati da stranieri provenienti da 176 nazioni diverse.