Internazionali Roma, dove vedere Sinner Alcaraz tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sinner Alcaraz tv streaming, incontro valido per la finale del Master 1000 di Roma.

Il torneo, iniziato il 7 maggio, è arrivato all’atto finale della sua 82esima edizione.

Questo evento rappresenta il terzo ATP Masters 1000 della stagione su terra rossa e vedrà, inoltre il rientro di Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP, e grande favorito per la vittoria finale.

Dove vedere Sinner Alcaraz tv streaming – Come seguire l’evento

L’incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valido per la finale del Master 1000 di Roma, si giocherà domenica 18 maggio non prima delle ore 12.00.

L’incontro sarà visibile per gli appassionati di tennis in diretta su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) dal 21 aprile al 4 maggio. Inoltre, la programmazione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e completa per non perdere neanche un istante del Master 1000 spagnolo.

Per chi non fosse abbonato alla tv satellitare l’unico modo di seguire tutte le sfide del torneo è su Tennis TV, piattaforma a pagamento, e in chiaro su Rai 1 che trasmetterà una partita al giorno per un totale di 11 match in totale, che include la sfida fra Sinner e Alcaraz.