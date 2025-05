Milan, svolta per il Ds: in pole l'ex Atalanta Lee Congerton

Oggi il Milan di Sergio Conceiçao si gioca le speranze residue di centrare un piazzamento europeo sfidando la Roma allo stadio Olimpico, esattamente dove mercoledì scorso ha perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna.

In attesa del responso del campo, sembra finalmente prendere forma il Milan del futuro sopratutto per quanto riguarda la figura del direttore sportivo. Infatti, come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sembra aver superato tutti la candidatura di Lee Congerton, con un recentissimo passato all’Atalanta.

Nelle idee dell’Ad Giorgio Furlani, la figura di Congerton andrebbe a comprendere tutte quelle caratteristiche che i rossoneri cercano: dalla conoscenza del calcio italiano e internazionale per scoprire giovani talenti all’esperienza maturata in questi ultimi anni sia in Italia che all’estero.

Chi è Lee Congerton Ds Milan – Dalla Bundesliga alla Premier fino a Zingonia e l’Arabia Saudita

Congerton è gallese, 51 anni, e dopo una breve carriera da giocatore condizionata dagli infortuni, intraprende la strada dell’allenatore di giovanili: dal Wrexham (prima dell’avvento dell’attore Ryan Reynolds nella proprietà), al Liverpool fino al Chelsea. A Londra diventa anche capo scout, prima di trasferirsi in Bundesliga come direttore tecnico dell’Amburgo: qui sponsorizza l’acquisto di Hakan Calhanoglu, allora giovane talento del Karlsruhe nella Serie C tedesca.

La carriera di Congerton continua da Ds del Sunderland, quindi del Celtic e del Leicester. Dalla Premier a Zingonia nel marzo 2022, al fianco della squadra in ogni trasferta europea e stabilmente al centro sportivo, lavorando a stretto contatto con Luca Percassi. Nell’estate 2022 è lui a condurre l’affare Lookman, già studiato da vicino al Leicester. È poi decisivo negli acquisti di Ederson e Hojlund, rivenduto dopo una sola stagione al Manchester United con plusvalenza di 50 milioni.

I rapporti con i dirigenti del calcio inglese, e più in generale internazionale, sono solidi. Nel febbraio 2024 Congerton ha lasciato Bergamo diretto in Arabia Saudita, precisamente a Gedda, incaricato di reclutare nuovi talenti per l’Al-Ahli, dove militano calciatori come l’ex Milan e Atalanta Frank Kessie e Roberto Firmino e ha da poco conquistato la Champions League asiatica.

Le valutazioni a Casa Milan comunque vanno avanti con alcune candidature alternative che rimangono, dal libero Tare a D’Amico, sotto contratto proprio con l’Atalanta. Ma Congerton sembra essere il nome giusto per prendere il posto di nuovo direttore sportivo rossonero. Una decisione finale dovrebbe arrivare a fine stagione. Il lavoro da fare per Congerton, o chi per lui, di certo non manca: valutazione della rosa, discorso rinnovi spinosi come quelli di Theo Hernandez e Mike Maignan, e, soprattutto, la scelta dell’allenatore e relativa campagna acquisti con attenta valutazione delle offerte in arrivo, come quella che arriverà a giorni da Manchester, sponda City, per Tijjani Reijnders.