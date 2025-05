Serie A orari 38 giornata, la situazione è ancora in divenire. In tempi non sospetti, Calcio e Finanza aveva evidenziato l’impasse nel quale la Lega Serie A, per colpe evidentemente tutte sue, si sarebbe potuta trovare in merito al possibile spareggio scudetto tra Napoli e Inter se questa si fosse qualificata per la finale di Champions League del prossimo 31 maggio.

Ebbene, con la squadra di Inzaghi che ha staccato il biglietto per Monaco di Baviera questa eventualità si è verificata e anzi questa ipotesi si è rafforzata ulteriormente dopo i risultati dell’ultima giornata di campionato, che hanno visto l’Inter battere il Torino e il Napoli pareggiare contro il Genoa. Quindi ora, a 180’ dalla fine della Serie A, i partenopei si trovano a +1 sui nerazzurri in classifica. Il Napoli dovrà sfidare nelle ultime due giornate Parma (in trasferta) e Cagliari (in casa), mentre l’Inter incontrerà Lazio (in casa) e Como (in trasferta).

È evidente quindi che una soluzione andrebbe trovata quanto prima ma questa soluzione appare sempre più un enigma, vista la decisione quantomeno discutibile che la Lega prese nel 2022 di introdurre lo spareggio per determinare la squadra campione d’Italia nel caso di arrivo a pari punti.

In teoria il compito della Lega Serie A sarebbe quello di prevedere per l’Inter l’ultimo impegno in campo nazionale nel weekend del 24-25 maggio (quando terminerà ufficialmente la Serie A), in modo che la squadra che rappresenta l’Italia possa giungere a Monaco a parità di condizioni del Paris Saint Germain, che disputerà sabato 24 la finale di Coppa di Francia.

Serie A orari 38 giornata, il nodo spareggio

Però appunto c’è la possibilità dello spareggio e quindi che fare?

L’idea potrebbe essere così quella di anticipare a metà settimana (mercoledì 21 o giovedì 22 maggio) le gare dell’ultima giornata sia per i nerazzurri che per i partenopei, in modo da poter disputare l’eventuale spareggio domenica 25 o al massimo lunedì 26 maggio. Il nodo della contemporaneità, però, aggiunge un ulteriore tema, perché questa conformazione dell’ultima giornata potrebbe andare in scena solo nel caso in cui il Cagliari fosse già salvo (ai sardi mancano due punti per la matematica certezza, ma dipende anche dai risultati delle altre rivali).

Senza considerare, poi, che servirà l’accordo di tutte le squadre in causa: se per Como, Inter e Cagliari (in caso di salvezza già raggiunta) potrebbero non esserci problemi, andrebbe verificata la volontà del Napoli, che nelle scorse settimane non sembrava essere d’accordo all’anticipo in infrasettimanale.

Motivo per cui la situazione è ancora irrisolvibile negli uffici della Lega Serie A: bisognerà infatti attendere i risultati delle sfide della 37ª giornata, nel prossimo weekend, prima che il quadro sia completo per cercare di trovare una soluzione. Ma il marasma resta, a conferma di come la gestione di tutta la situazione sia stata decisamente lontana da quella migliore.

Orari 38 giornata Serie A, le altre gare

Per la programmazione delle altre gare e gli orari 38 giornata Serie A, tutto dipenderà dai risultati della prossima giornata. Le sfide in particolare saranno:

Bologna – Genoa

Venezia – Juventus

Lazio – Lecce

Udinese – Fiorentina

Torino – Roma

Milan – Monza

Atalanta – Parma

Empoli – Verona

Napoli – Cagliari

Como – Inter

In particolare, giocheranno in contemporanea le squadre che avranno ancora gli stessi obiettivi, ma prima della 37esima giornata non sarà possibile definirle. Anche se c’è il rischio che la situazione si complichi ulteriormente: nel caso ad esempio il Cagliari non sia salvo, tutte e 10 le sfide potrebbero essere legate tra loro in questo modo: