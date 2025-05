Incidente domestico per Lucio: l'ex difensore è ricoverato per ustioni

Incidente domestico per Lúcio, ex difensore dell’Inter del Triplete, della Juventus e della nazionale brasiliana. Il 47enne brasiliano è stato ricoverato in un ospedale privato di Brasilia dopo aver subito un incidente domestico che gli ha provocato delle ustioni.

A riportare la notizia è il quotidiano brasiliano Globoesporte, che specifica come la struttura sanitaria non abbia fornito dettagli sull’accaduto, ma ha fatto sapere che l’ex difensore è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e che è cosciente e stabile. Presto sarà trasferito in un altro ospedale privato.

Di seguito il comunicato della struttura sanitaria: «L’ospedale di Brasilia comunica che Lucimar Ferreira, “Lúcio”, ex difensore della nazionale brasiliana di calcio, è stato ricoverato giovedì (15) in ospedale per ustioni. Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni».